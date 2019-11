Il tempo: domani ancora nuvole e pioggia da Nord a Sud

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare. SITUAZIONE: una vasta area depressionaria interessa gran parte del centro nord, con minimo sul golfo ligure, con correnti sud-occidentali umide e instabili in estensione al meridione nel corso della serata.

TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI:

NORD – cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su Valle d’ Aosta, Piemonte, Liguria e settori ovest della Lombardia, con isolate precipitazioni nel pomeriggio, i fenomeni localmente temporaleschi, soprattutto sulla Liguria di levante, tenderanno poi dalla sera a terminare con schiarite via via piu’ ampie; cielo molto nuvoloso sulle altre regioni con precipitazioni inizialmente, da sparse a diffuse, e fenomeni generalmente deboli o moderati e locali temporali; in serata tendenza ad attenuazione di nubi e fenomeni salvo isolati rovesci o temporali sul Friuli Venezia Giulia; nevicate sparse attese al di sopra dei 1500 mt circa sulle alpi, soprattutto centro orientali.

CENTRO E SARDEGNA – cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse con possibili rovesci o temporali su Toscana, Umbria e Lazio, i fenomeni localmente intensi soprattutto sulle coste toscane e laziali tenderanno poi ad attenuarsi dalla sera; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni moderate e localmente intense sulla Sardegna occidentale, meno probabili sulle zone orientali; cielo parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo, con precipitazioni sulle zone appenniniche e possibili sconfinamenti di brevi e locali piovaschi nel pomeriggio sulle coste marchigiane.

SUD E SICILIA – cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso su Campania, Molise e settori tirrenici di Basilicata e Calabria con precipitazioni sparse e localmente anche temporalesche; poche nubi inizialmente sulle restanti aree ma con nubi in rapido aumento e dalla sera possibili isolate precipitazioni, soprattutto sulla Puglia settentrionale e Sicilia.

TEMPERATURE: minime di domani mattina in calo al centro nord, in lieve aumento al sud; massime in lieve aumento su Piemonte, Puglia e Calabria; in calo al nord-est, Lazio e Sardegna; stazionarie altrove. VENTI: moderati meridionali al centro-sud e isole maggiori, con locali rinforzi e raffiche sulle zone costiere e nelle aree temporalesche; deboli variabili al nord, con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. MARI: da molto mossi ad agitati il Tirreno occidentale, l’ Adriatico centrale, il mare e canale di Sardegna; molto mossi il mar Ligure e il Tirreno orientale; da mossi a molto mossi gli altri mari.

TEMPO PREVISTO PER DOMANI:

NORD – molte nubi su Liguria e triveneto, con piogge o rovesci sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione.

CENTRO E SARDEGNA – cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; estese e spesse velature sul resto del centro. Dalla serata aumento della nuvolosita’ compatta anche sulle regioni adriatiche con piogge o rovesci sparsi.

SUD E SICILIA – cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, in parziale attenuazione serale sulle regioni adriatiche e ioniche peninsulari.

TEMPERATURE: minime in diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su pianura padana, isole maggiori, Campania, Basilicata, Puglia centrosettentrionale, Molise ed aree costiere di Marche ed Abruzzo, in aumento su aree alpine e prealpine, stazionarie sul resto del Paese.

VENTI: da moderati a forti dai quadranti occidentali al sud e sulla Sardegna; deboli da nord-est sul resto del centro ed aree costiere adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Paese.

MARI: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna; agitato il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Tirreno e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il mar Ligure e lo Jonio; mossi i restanti mari.