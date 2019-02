Previsioni del tempo per oggi e per domani in Umbria e in Italia

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare.

SITUAZIONE

un minimo barico presente sul Tirreno centrale con associato sistema nuvoloso in rotazione antiorario sul nostro paese, con fenomeni più consistenti sulle regioni del sud e quelle del medio versante adriatico.

TEMPO PREVISTO FINO ALLA MEZZANOTTE

NORD

generalmente nuvoloso sull’ Emilia-Romagna con piogge residue in graduale attenuazione; condizioni di bel tempo sulle altre zone.

CENTRO E SARDEGNA

cielo molto nuvoloso o coperto su Marche, Abruzzo e Sardegna con piogge sparse, piu’ consistenti sul versante adriatico. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni sulla Marche, deboli nevicate sui rilievi maggiori dell’ Abruzzo in attenuazione serale. Nubi sparse sulle altre regioni con schiarite sempre piu’ ampie dal pomeriggio.

SUD E SICILIA

condizioni di tempo moderatamente perturbato su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise con fenomeni sparsi in aumento dal pomeriggio, dove le piogge si estenderanno anche alle zone interne campane. Dalla sera aumento delle precipitazioni che saranno anche a carattere di temporale localmente di forte intensita’ ‘ su Sicilia, Calabria e Basilicata.

TEMPERATURE

minime in diminuzione su tutto il paese ad esclusione della Liguria e sulla Pianura Padana occidentale; massime in flessione, sulle regioni del medio e basso versante adriatico e sulle regioni ioniche; in lieve aumento sul resto del paese.

VENTI

moderati nord orientali al centro sud, Liguria e sulle coste romagnole e venete, con rinforzi su Toscana, Marche, Liguria, alto Lazio e Sardegna. MARI: molto agitato il mare e canale di Sardegna; da mosso a molto mosso il Tirreno; generalmente molto mossi i restanti bacini.

TEMPO PREVISTO PER DOMANI

NORD

bel tempo con innocue velature in transito sulle regioni centroccidentali nella prima parte della giornata; al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulla Pianura Padana.

CENTRO E SARDEGNA

nubi basse e stratificate compatte tra Marche ed Abruzzo, ma senza fenomeni associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte qualche annuvolamento piu’ consistente atteso al mattino sul basso Lazio.

SUD E SICILIA

cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi e localmente intensi su gran parte della Calabria e sulla Sicilia settentrionale ed orientale; deboli precipitazioni invece, interesseranno il restante territorio dell’ isola, nonche’ la Puglia settentrionale e la Basilicata nella prima parte della giornata. Attese deboli nevicate sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale oltre i 1200-1300 metri.

TEMPERATURE

minime in flessione su levante ligure, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio, coste ed entroterra abruzzese; in rialzo su Valle d’ Aosta, restante territorio laziale, alta Campania e regioni ioniche; stazionarie altrove. Massime in diminuzione su Val Padana, Toscana, Umbria occidentale, nord Lazio, Marche, coste dell’ Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, rilievi campani, Basilicata e Calabria ionica; in aumento su Alpi, Prealpi e Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. VENTI: da deboli a moderati settentrionali su Liguria, coste nord adriatiche e regioni centrali; deboli variabili sul restante settentrione; da moderati a forti settentrionali al sud con decisi, ulteriori rinforzi su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. MARI: da agitato a molto agitato lo stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, basso Tirreno e Ionio, quest’ ultimo con moto ondoso in ulteriore intensificazione serale sul settore occidentale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

