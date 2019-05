Previsioni meteo, piove a dirotto sull’Umbria temperature in risalita

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare. SITUAZIONE: l’ Italia continua ad essere interessata da correnti sud-occidentali moderatamente instabili con fenomenologia che si manifesta principalmente sul nord-est e lungo il versante tirrenico peninsulare.

TEMPO PREVISTO FINO ALLA MEZZANOTTE:

NORD – addensamenti compatti su triveneto e Liguria e rilievi emiliani con piogge sparse in particolare su Friuli Venezia Giulia e levante ligure al mattino e nel corso del pomeriggio anche su gran parte delle aree prealpine. Generalmente velato sulle altre aree.

CENTRO E SARDEGNA – addensamenti compatti con piogge sparse su regioni tirreniche peninsulari ed Umbria; cielo poco nuvoloso sul resto del centro. Nel pomeriggio diradamento della nuvolosita’ sulle aree costiere tirreniche peninsulari e persistenza di qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi.

SUD E SICILIA – nubi localmente consistenti su Campania e settore tirrenici di Basilicata e Calabria con associati locali piovaschi. Prevalenza di bel tempo sul resto del meridione. Nel tardo pomeriggio attenuazione di nuvolosita’ e fenomeni.

TEMPERATURE: minime in aumento sulle regioni centrali, Campania e Molise; in lieve calo sulla Sicilia e generalmente stazionarie altrove; massime in rialzo su tutto il Paese, ed in modo piu’ sensibile sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.

VENTI: deboli settentrionali al nord tendenti a disporsi dai quadranti occidentali sulla pianura; da deboli a moderati occidentali sul resto del Paese con rinforzi su Sardegna e dorsale appenninica. MARI: generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione su Adriatico e Jonio.

NORD – cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni con maggiori schiarite sul settore centro occidentale. Sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore pomeridiane con possibili rovesci a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del triveneto ed appennino emiliano-romagnolo.

CENTRO E SARDEGNA – iniziali condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso su tutte le regioni, saranno seguite da episodi di instabilita’ pomeridiana, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici tra Toscana, Umbria e Marche.

SUD E SICILIA – bel tempo a parte qualche annuvolamento piu’ consistente al mattino su Campania settentrionale e dal pomeriggio sulla Sicilia dove, in particolare, sono attese locali deboli piogge e qualche locale rovescio a partire dal settore piu’ occidentale dell’ isola.

TEMPERATURE: minime in aumento su rilievi alpini centro-occidentali, Sardegna orientale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia; senza particolari variazioni sul resto della Penisola; massime in lieve flessione sulla Sicilia occidentale; stazionarie su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto meridionale, Emilia-Romagna, bassa Toscana e nord Lazio; in aumento sul resto del Paese, piu’ deciso sul settore friulano.

VENTI: deboli dai quadranti occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche e variabili altrove con locali rinforzi sulle aree appenniniche.

MARI: mossi il mar Ligure, Tirreno settentrionale ed il mar di Sardegna; poco mossi l’ Adriatico e lo Jonio settentrionale; da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.