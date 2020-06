Meteo Italia: bel tempo in queste ore, marcato peggioramento in arrivo

I cieli si presentano sereni o poco nuvolosi in queste prime ore dalla giornata su tutta l’Italia, tuttavia con il trascorrere delle ore sulle regioni più settentrionali del Paese ci attendiamo un peggioramento meteo con piogge e temporali specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. La situazione sinottica attuale ci mostra un vasto e robusto anticiclone sull’oceano nord-Atlantico, Europa interessata dall’azione di una serie di basse pressioni, tutte con associate correnti più fredde dalle latitudini settentrionali. Nei prossimi giorni atteso forte maltempo da nord a sud.

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Intera giornata caratterizzata da maltempo a tratti molto intenso al nord Italia con piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Fenomeni meno intensi solamente su Emilia-Romagna e valle d’Aosta. Possibili nubifragi al Nord Est in serata. Variabilità prevalentemente asciutta al mattino al centro Italia, repentino peggioramento atteso al pomeriggio e nelle ore serali con temporali che dalla Toscana si estenderanno anche a Umbria e Lazio. Inizio di giornata all’insegna del bel tempo e del sole prevalente su tutti i settori meridionali. Peggiora dalla sera-notte sulle isole maggiori e nord della Campania con temporali sparsi. Temperature in calo al Centro-Nord

Previsioni meteo per i prossimi giorni di Giugno

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia e clima gradevole in queste ore. Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il mese di Giugno inizia con tempo tipicamente primaverile dove brevi fase soleggiate e stabili si alternano rapidamente con il maltempo e temperature in calo. Piogge e temporali in arrivo su alpi, Prealpi e alte pianure per oggi, domani un esteso fronte perturbato colpirà le regioni di Nord Ovest e nelle ore successive anche la Toscana. Tra la sera e la notte i fenomeni si espanderanno anche sul Lazio, Marche, Umbria; parallelamente su Sicilia e Calabria si accentuerà l’attività temporalesca.

Tendenza meteo Estate 2020

Calendario meteorologico alla mano, l’Estate 2020 è ufficialmente iniziata il 1 Giugno. Per di più nella giornata odierna vengono riaperti i confini tra le regioni d’Italia in seguito all’emergenza da covid-19. Salirà esponenzialmente la voglia di vacanze estive ma le condizioni meteo resteranno instabili, ci sarà ancora da attendere diverse giornate per i primi caldi estivi e prolungate fasi di bel tempo con gli anticicloni dominanti sul Mediterraneo.