Meteo afa in weekend e inizio settimana,poi temporali calore

N

uovo rinforzo dell” alta pressione nel weekend e per la prossima settimana, con temperature fino a 36 gradi: ma anche temporali di calore già dall” 11-12 agosto su Alpi,. Sono le previsioni per i prossimi giorni di Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com. “Il vortice ciclonico transitato a inizio settimana sull” Italia sta gradualmente perdendo d” intensità – spiega – ma sarà ancora causa di instabilità atmosferica fino a domenica all” estremo Sud. Ma la nota saliente dei prossimi 5-7 giorni sarà un nuovo deciso rinforzo dell”occidentale che riporterà una fase decisamente stabile e piuttosto calda soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna già a partire da questo weekend e almeno per buona parte della prossima settimana”.

Su buona parte dell” Italia le temperature torneranno a salire sopra i 30-32 gradi, con picchi anche verso i 34-36 tra lunedì e giovedì su bassa Val Padana, pianure interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; Le città più calde dovrebbero risultare Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Mantova, Alessandria, Firenze, Roma, Viterbo, Rieti, Terni, Sassari, Oristano e Nuoro, con valori prossimi ai 35 gradi.

“Tuttavia – nota Vuolo – nonostante il netto rinforzo del campo anticiclonico di estrazione subtropicale, tornerà a vivacizzarsi l” attività temporalesca tipica del periodo estivo su Alpi, Prealpi e Nord Appennino già dall” 11-12 agosto, con qualche temporale di calore (talora localmente intenso) che potrà interessare anche i primi tratti di pianura del Nordovest soprattutto nelle ore tardo-pomeridiane e serali, prima di un possibile fronte atlantico più organizzato che potrebbe raggiungere il Nord Italia e parte del Centro proprio verso il Ferragosto, dove si potrebbe registrare un passaggio di rovesci e temporali più organizzati anche sulle pianure del Nord e su parte del Centro, seppur in un contesto termico piuttosto caldo.