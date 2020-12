Maltempo neve, gelo e burrasca investono Italia, Umbria compresa

Maltempo neve, gelo e burrasca investono Italia

Il Paese sta per essere investito da una importante ondata di maltempo che porterà molte regioni sotto zero con pioggia, temporali e neve anche a bassa quota. Già a ieri la Protezione civile ha emanato degli allerta, modulati secondo la ” colorazione” stabilita da ciascuna regione, per avvertire di un sostanziale calo delle temperature, vento forte di burrasca, piogge e temporali con grandine e infine l” arrivo della neve anche a quote collinari. Il vento, assieme alla neve, sarà protagonista su tutta la Penisola: dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore sono previsti venti molto forti con raffiche di burrasca su Liguria, Emilia Romagna (dove vige l” allerta rosso per il vento), sulle coste del Veneto e in Friuli, in Toscana e nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione durante la giornata alla Campania e sul resto del Paese, isole comprese.

Il problema più pressante riguarda le previste, abbondanti nevicate. Allerta gialla in Trentino per l” arrivo di una perturbazione nevosa. Da stasera e fino a domani inizierà a nevicare a quote molto basse, fino in val d” Adige dove sono attesi dai 15 ai 30 centimetri. In montagna invece sono previsti fino a 45 centimetri di neve con precipitazioni abbondanti concentrate in poche ore. La fase più intensa della perturbazione durerà 12 ore circa.

Sono previsti anche venti forti e molto forti in montagna. Dalle prime ore della giornata di domani la neve cadrà copiosa anche in Emilia Romagna e Friuli. E neve anche in Liguria dove Arpal ha fissato in arancione il grado di allerta dalle 2 di stanotte alle 8 del mattino nel centro-levante della regione.

Sono passati solo 23 giorni da quando, era il 4 dicembre, una forte nevicata mandò in tilt le autostrade in Liguria, in particolar modo la A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto, e la A26 Genova-Gravellona Toce con tir fermi in coda e automobilisti bloccati per ore e ore, tanto da rendere necessario l” intervento della Protezione civile per coordinare e gestire le operazioni di soccorso. Vicenda che è finita con uno scambio di accuse tra Regione e Aspi.

Ieri Aspi ha annunciato di aver già attivato il cosiddetto ” piano-neve” : la concessionaria si aspetta nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l” interessamento di circa mille km della rete gestita da Aspi. Per questo Autostrade per l” Italia ha annunciato che già da oggi è attiva la macchina operativa con l” impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve. Non è escluso che, in accordo con il Piano Neve e d” intesa con la Polizia Stradale, nell” arco della mattinata di domani sia disposto il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t lungo i tratti gestiti da Autostrade per L” Italia.