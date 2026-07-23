Perugia1416 ospite a Senigallia nel corteo de Il Solenne Ingresso

Il legame storico tra le due città Senigallia e Perugia

di RitaPaltracca

🏰 La delegazione di Perugia 1416 ha partecipato alla rievocazione storica de Il Solenne Ingresso a Senigallia. Un eccezionale scambio culturale tra Marche e Umbria che celebra la gloriosa tradizione rinascimentale vissuta tra le due città.

____________________________________________

Perugia, 23 luglio 2026 – Una tradizione che si rinnova nel segno della storia, unisce idealmente le città di Perugia e Senigallia. In occasione della rievocazione storica “Il Solenne Ingresso”, la città marchigiana ha accolto con amicizia la delegazione di Perugia1416, consolidando un legame culturale profondo e sincero. Un appuntamento con la storia che si rinnova puntuale ogni anno. Dopo la partecipazione, lo scorso giugno, di una delegazione di figuranti all’undicesima edizione di Perugia 1416 (andata in scena dal 5 al 7 giugno 2026), è tempo ora di ricambiare il favore.

La delegazione perugina ha sfilato portando in corteo il vessillo di Perugia lo stendardo in campo rosso raffigurante il grifo sorretto dall’alfiere e accompagnato da due giovani dame in abito storico. Le ultime hanno portato in dono una preziosa formella in maiolica con l’iscrizione “Augusta Perusia”, realizzata a Deruta, celebre Città della Ceramica e centro di eccellenza di fama internazionale per la produzione della ceramica d’arte. Ad arricchire la parata ha contribuito anche la Compagnia del Grifoncello con il gruppo d’arme guidato dal condottiero Braccio Fortebracci con esibizione di un combattimento nello spazio sottostante la Rocca Roveresca insieme ad un folto pubblico. Uno scambio culturale che consolida e stringe ancora di più il legame profondo tra le città di Perugia e Senigallia.

La rievocazione storica de Il Solenne Ingresso trae la sua principale ispirazione ideale da un fatto documentato, ovvero l’arrivo avvenuto nell’anno 1479 dei nobili coniugi Giovanna da Montefeltro e Giovanni della Rovere, allora signori e guide della città. Grazie a questo evento il cuore urbano del centro storico di Senigallia si trasforma per alcuni giorni in un vero e proprio scenario d’altri tempi, con uno scenario d’epoca, animato da dame, cavalieri, armigeri, musici, sbandieratori e figuranti. Attraverso cortei storici, esibizioni artistiche, danze rinascimentali e momenti di ricostruzione della vita quotidiana del Quattrocento, il pubblico viene coinvolto in un emozionante viaggio nel tempo.

La manifestazione trova il suo culmine spettacolare proprio nel grande corteo, atto a rievocare i festeggiamenti e la calorosa accoglienza che la cittadinanza riservò alla coppia ducale dei Rovere al momento del loro ingresso ufficiale nel centro urbano.