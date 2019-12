Altopiano Paganella al cioccolato conquista amanti della montagna

L’Altopiano della Paganella ricoperto di cioccolato conquista gli amanti della montagna. Si è infatti conclusa ieri in assoluta dolcezza la prima intensa giornata di Eurochocolate Christmas, la golosa quattro giorni dedicata a uno dei cibi più amati, il cioccolato, che proprio in questi mesi vive il suo clima ideale.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento si è svolta ieri pomeriggio, celebrata con un caloroso brindisi e un goloso choco aperitivo. Presenti al taglio del nastro: il Sindaco di Andalo, Alberto Perli, il Sindaco di Molveno, Luigi Nicolussi con gli Assessori Anna Rosa Donini e Alessandro Piffer, il Sindaco di Fai della Paganella e Presidente della Comunità di Valle Gabriele Tonidandel, il Presidente APT Dolomiti Paganella Michele Viola con il Direttore Luca D’Angelo, il Presidente del Consorzio Skipass Paganella Dolomiti Gianmaria Toscana con il Direttore Ruggero Ghezzi e il Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci con l’Executive Manager Eleonora Simonetti (foto allegata).

Felici e fondenti anche i partecipanti ai cooking show e degustazioni firmati Masterchoc (foto allegata) che per lo Speciale Weekend di domani e Domenica, si arricchiscono di due golosissimi appuntamenti mattutini: alle ore 10, con Praline fatte e mangiate, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi creerà deliziose praline ripiene pronte da gustare, mentre alle ore 11 sarà la volta di Choco bòn dí alla scoperta del buongiorno trentino, che non si fa mai mancare una ricca colazione per la giusta carica di energia sulle piste. Le due mattinate si concluderanno alle ore 12 con La baita in casa, alla scoperta del classico piatto da gustare in baita accompagnato al cacao.

Partirà sempre domani, alle ore 10, dai Giardini di Piazza Italia Unita a Fai della Paganella, l’imperdibile Choco Orme, la passeggiata firmata Consorzio Fai Vacanze: un percorso panoramico in compagnia delle guide del territorio per scoprire i paesaggi delle Dolomiti Paganella. Per informazioni e iscrizioni: T. 0461 583130.

E ancora, domani alle ore 16.30 sarà la volta dell’esibizione del Coro RigoDritto, il coro polifonico giovanile con una speciale vocazione per la musica pop, che dà appuntamento in Piazza Dolomiti ad Andalo.

Per l’apprezzata serie di Cioccolata con l’Autore toccherà invece a Flavia Moretti e al suo Servizio cacche per posta accogliere grandi e piccini presso l’originale Biblioigloo in località Prati di Gaggia. L’appuntamento, che sarà accompagnato da un goloso assaggio di cioccolata calda, è alle ore 11 con ingresso libero e gratuito.

Proseguono inoltre gli appuntamenti quotidiani con gli imperdibili Choco Pass e Cioccolato in Pista, appositamente pensati per abbinare al piacere di una discesa tutta la dolcezza del miglior cioccolato. In particolare, con partenza dalle cabinovie di Andalo e dalla seggiovia Fai della Paganella, fino a Domenica 15 Dicembre, chi acquisterà uno skipass Paganella da due o più giorni, riceverà un omaggio cioccolatoso per sciare con ritmo. Cioccolato in pista è invece il dolce break firmato Lindt che, sempre fino a Domenica, tra le ore 12 e le ore 15, vedrà coinvolto lo staff di Eurochocolate Christmas pronto a omaggiare gli sciatori con golosi Lindor, ottimi per ricaricare le energie tra una discesa e l’altra. Questi i punti della Paganella Ski Area coinvolti: il Rifugio La Roda, il Rifugio Dosson, lo Chalet Forst, il Rifugio La Montanara, la Seggiovia Santel e il Rifugio Meriz.

Il programma completo dell’evento è consultabile su www.eurochocolatechristmas.com .

Eurochocolate Christmas vi aspetta fino a Domenica 15 Dicembre per un golosa full immersion tra neve e cioccolato!