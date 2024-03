Trenitalia. In gita scolastica con il treno per un viaggio comodo, conveniente e sostenibile

Più di 1700 destinazioni, tra Italia ed estero, raggiungibili con il treno: un panorama di mete legate da sostenibilità ambientale ed economicità del viaggio. Per visitarle, Trenitalia – società del polo passeggeri del Gruppo FS – ha presentato le sue offerte ad oltre 140 docenti e dirigenti scolastici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria.

Le iniziative, volte a favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, sono state organizzate dalla Direzione Business Intercity e Regionale di Trenitalia e si sono svolte a Foggia, Perugia, Pesaro, Pescara e a Bari, dove ha partecipato anche Ferrovie del Sud Est. Durante gli incontri sono stati approfonditi temi legati ai vantaggi del viaggio in treno, mezzo che offre alti standard di comfort e sicurezza e sempre più sostenibile.

Ai docenti intervenuti in rappresentanza degli istituti scolastici delle regioni di appartenenza, sono state illustrate: l’offerta “Scuolaintreno”, per il Business Intercity, l’offerta “School Group Regio”, per Regionale di Trenitalia, e le offerte di viaggio dedicate e personalizzate per ogni scuola. Al termine delle presentazioni i docenti hanno potuto rappresentare le loro necessità alle quali gli account commerciali della Direzione Business Intercity e le agenzie di viaggio del territorio, partner di Trenitalia, hanno potuto offrire pacchetti specifici a seconda delle esigenze.

Muoversi in treno è anche un’attività per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e per viaggiare in modo economico, sicuro e sostenibile.

LE OFFERTE

School Group Regio

I gruppi scolastici composti da almeno dieci persone hanno uno sconto del 20% sul costo del biglietto. Inoltre, ogni dieci persone, l’offerta, cumulabile con le riduzioni per bambini e ragazzi previste da ogni singola regione, prevede due accompagnatori gratuiti. La prenotazione del posto è sempre garantita tranne nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Scuolaintreno

I gruppi scolastici composti di almeno dieci persone potranno viaggiare su Intercity e Intercity notte con le seguenti agevolazioni:

sconto del 60% per viaggiare in 1^ e 2^ classe, in cuccette e vagoni letto;

per viaggiare in 1^ e 2^ classe, in cuccette e vagoni letto; sconto del 70% per viaggi con treni in combinazione in 2^ classe e servizi cuccette;

per viaggi con treni in combinazione in 2^ classe e servizi cuccette; sconto aggiuntivo del 30% per ragazzi di età inferiore ai 15 anni non compiuti;

per ragazzi di età inferiore ai 15 anni non compiuti; biglietto gratuito per un accompagnatore ogni 12 persone paganti con un massimo di 5.

Maggiori informazioni sulle offerte sono disponibili su www.trenitalia.com