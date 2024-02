Sostituzione new jersey Raccordo RA6, causa maltempo, cantiere da questa notte

Sostituzione new jersey – A causa delle condizioni meteo sfavorevoli delle scorse 48 ore, che non hanno consentito nelle ultime due notti l’avvio dei lavori per la sostituzione del new jersey centrale sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Corciano, l’intervento sarà avviato a partire da questa notte.

Dalle 20 e 30 di questa sera, quindi, alle 6 e 30 di domattina il traffico in direzione Ponte San Giovanni sarà deviato allo svincolo di Corciano con rientro a Ferro di Cavallo. Sarà anche chiuso lo svincolo di Olmo in direzione Ponte San Giovanni. Il traffico in direzione Bettolle potrà invece transitare regolarmente.

Dalla notte di domani e fino al completamento dei lavori: dalle 20 e 30 alle 6 e 30 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano. Compresa la chiusura dello svincolo di Olmo in direzione Bettolle. Il traffico in direzione Toscana sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Ferro di Cavallo. Il traffico in direzione Ponte San Giovanni potrà invece transitare sulla corsia di marcia.