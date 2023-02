Nuovi voli Perugia-Olbia da giugno prossimo, rotta bi-settimanale

Aeroitalia – compagnia aerea italiana attiva dall’aprile 2022 – e SASE – società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – sono liete di annunciare l’apertura della nuova rotta Perugia – Olbia, che prenderà il via dal 1 giugno prossimo con due frequenze settimanali. I voli, operati con Boeing 737-800 da 189 posti, sono programmati ogni giovedì e domenica con i seguenti orari:

Giovedì e domenica:

Partenza da Olbia alle 14:45 – Arrivo a Perugia alle 15:55

Partenza da Perugia alle 16:45 – Arrivo a Olbia alle 17:55

AeroItalia offre un’esperienza di viaggio caratterizzata da prezzi concorrenziali ed un ottimo servizio di bordo. Per festeggiare il lancio di questo nuovo collegamento, la compagnia ha messo in vendita numerosi biglietti in offerta da 39,99 euro a tratta, tasse incluse, acquistabili su www.aeroitalia.com.

Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer di Aeroitalia, ha dichiarato: “Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l’aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia. L’obiettivo della compagnia è quello di fornire il miglior rapporto qualità-prezzo sia per i clienti business che leisure, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare”.

SASE SpA, società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria, ha commentato: “A pochi giorni dall’annuncio del network estivo 2023, siamo felici di poter confermare che da giugno sarà raggiungibile la sedicesima destinazione collegata al “San Francesco d’Assisi”. Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l’Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione”.

Informazioni su Aeroitalia:

Aeroitalia è una nuova compagnia aerea italiana a capitale interamente privato, nata dalla lungimiranza di professionisti del settore del trasporto aereo.

Marc Bourgade, presidente di Aeroitalia e banchiere francese esperto nel settore del finanziamento di compagnie aeree, German Efromovich, imprenditore sudamericano, in qualità di non Executive President hanno dato l’incarico al professore universitario Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer di Aeroitalia, uno dei massimi esperti del settore del trasporto aereo europeo, hanno unito il loro expertise, gettando le basi per un progetto ambizioso che prevede di fare crescere velocemente la Compagnia.

Con headquarter a Roma, Aeroitalia opera rotte di linea ma è anche attiva nel settore dei voli charter, con una flotta in espansione che al momento è composta da sei Boeing 737-800 un Boieng 737-700 ed un ATR 72/600 a cui si aggiungeranno entro l’estate 2023 altri due aeromobili Boeing 737/800.