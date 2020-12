Chiama o scrivi in redazione

Frecciarossa e infrastrutture: è urgente che l’Umbria giochi la sua partita

“Da domani Battipaglia (50.000 abitanti) sarà collegata a Milano con il Frecciarossa che partirà alle 5.30 di mattina e rientrerà alle 16.30.

Nonostante la pandemia, tutti i territori combattono per avere collegamenti veloci, che sono fonte di sviluppo e benessere. “Così ha dichiarato Adriana Galgano, presidente di Blu

“Per quanto riguarda il nostro Frecciarossa, dal 31 gennaio non risulta più prenotabile. Chiediamo all’Assessore Melasecche di chiarire qual è lo stato delle trattative con Trenitalia, – ha continuato – anche per potenziare il servizio e collegare tutta l’Umbria, come da impegni presi con gli elettori”

“In altre Regioni sono in corso ‘grandi manovre’ sulle infrastrutture. Due esempi per tutti. La Regione Abruzzo, insieme con Marche, Molise e Puglia ha proposto integrazioni alla Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T).

Questa proposta contiene l’introduzione nella rete di nuovi i porti, interporti e aeroporti, insieme ad interventi sulle infrastrutture stradali e ferroviarie che li uniscono – ha aggiunto Adriana Galgano.

La Sicilia, invece il mese scorso ha inviato il progetto al Governo, a valere sul Recovery Fund. Chiede investimenti per 26 miliardi. Tra questi investimenti, il Ponte sullo Stretto, un aeroporto intercontinentale, un porto hub del Mediterraneo» e 12 progetti ferroviari e stradali.”

“Lo scenario – ha concluso – rende evidente quanto sia urgente che anche l’Umbria giochi da subito la sua partita.”

Perugia, 12 dicembre 2020