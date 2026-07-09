Ferrovie umbre, il centrodestra attacca la maggioranza regionale

Opposizione: respinta la proposta di un documento condiviso sui treni
I gruppi di opposizione del Consiglio regionale dell’Umbria criticano la maggioranza per la gestione del confronto politico sul tema del trasporto ferroviario regionale. In una nota congiunta, i consiglieri di Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia contestano la decisione di non discutere la mozione presentata dal centrodestra e di non condividere un documento unitario da indirizzare al Governo per affrontare le criticità del sistema ferroviario.
Il comunicato porta la firma dei consiglieri regionali Enrico Melasecche e Donatella Tesei per la Lega Umbria, Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei per Fratelli d’Italia, oltre a Laura Pernazza e Andrea Romizi per Forza Italia.
La critica sulla mancata discussione della mozione
Secondo i consiglieri di opposizione, la maggioranza avrebbe scelto di impedire il confronto su una questione che riguarda direttamente migliaia di cittadini umbri.
Nella nota, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono che, di fronte ai disagi affrontati quotidianamente dai pendolari, sarebbe stato necessario costruire una posizione condivisa dell’intero Consiglio regionale, così da rafforzare il peso istituzionale della Regione nei confronti del Governo nazionale.
Per il centrodestra, la scelta della maggioranza di non procedere lungo questa strada rappresenta un’occasione mancata per affrontare in maniera unitaria un tema ritenuto prioritario per lavoratori, studenti e famiglie.
“Serve collaborazione sulle infrastrutture”
L’opposizione ritiene che su questioni strategiche come il trasporto ferroviario debba prevalere il confronto istituzionale piuttosto che la contrapposizione politica.
Nel comunicato, i consiglieri affermano che la maggioranza avrebbe privilegiato la polemica politica rispetto alla ricerca di una soluzione condivisa, rinunciando alla possibilità di elaborare un documento comune da sottoporre al Governo con richieste ritenute concrete per il miglioramento della rete ferroviaria regionale.
Secondo il centrodestra, una posizione unitaria avrebbe consentito all’Umbria di presentarsi con maggiore autorevolezza nelle interlocuzioni istituzionali.
Le accuse di contraddizione alla maggioranza
Un altro punto evidenziato nella nota riguarda il rapporto tra le richieste rivolte al Governo e il confronto interno all’Assemblea legislativa.
I consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia osservano che la maggioranza, pur chiedendo interventi sul sistema ferroviario nazionale, avrebbe contemporaneamente respinto la proposta di costruire una posizione condivisa tra tutte le forze politiche regionali.
Per il centrodestra, questo comportamento rappresenterebbe una contraddizione politica, poiché impedirebbe di rafforzare la richiesta istituzionale avanzata dalla Regione.
Il riferimento ai pendolari e alle divisioni politiche
Nel documento l’opposizione richiama anche il confronto con i comitati dei pendolari, sostenendo di aver raccolto le loro istanze nel corso degli incontri svolti sul territorio.
I consiglieri regionali affermano inoltre che la vicenda metterebbe in evidenza differenti sensibilità all’interno della stessa maggioranza, tra chi privilegerebbe il confronto istituzionale e chi, invece, continuerebbe a mantenere un’impostazione caratterizzata dalla contrapposizione politica.
Nel comunicato viene inoltre attribuito al Partito Democratico un ruolo centrale nella scelta di mantenere una linea ritenuta poco favorevole al dialogo con le opposizioni.
Il centrodestra: priorità ai problemi del servizio ferroviario
Nelle conclusioni della nota, Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia ribadiscono che i cittadini chiedono soprattutto interventi concreti sul sistema dei trasporti.
Secondo i consiglieri regionali di opposizione, le priorità restano il miglioramento dell’efficienza dei collegamenti ferroviari, la riduzione dei disagi per i pendolari e una maggiore capacità delle istituzioni di collaborare per ottenere risultati condivisi.
Per il centrodestra, il confronto politico dovrebbe concentrarsi sulle soluzioni da adottare per rendere più efficiente il servizio ferroviario regionale, evitando che il tema dei trasporti venga trasformato in un terreno di scontro tra maggioranza e opposizione.
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