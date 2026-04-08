E45 Balanzano Anas attiva i nuovi cantieri per la sicurezza

La statale Tiberina subisce modifiche alla viabilità Perugia

L’itinerario della strada statale 3bis Tiberina entra in una fase cruciale di manutenzione programmata. Dopo aver concluso la posa delle nuove barriere spartitraffico in località Balanzano, nel comune di Perugia, il personale tecnico ha pianificato il ripristino profondo della pavimentazione stradale. Per minimizzare l’impatto sul flusso veicolare e ridurre le criticità legate alla circolazione diurna, l’ente gestore ha stabilito un cronoprogramma basato su interventi prevalentemente notturni.

Cantieri notturni per il risanamento del piano viabile

Questa scelta strategica mira a garantire la fluidità del traffico su un’arteria fondamentale per il collegamento regionale e nazionale, assicurando al contempo la massima incolumità per le maestranze impegnate sul campo.

Deviazioni e chiusure programmate verso la Capitale

Il primo blocco operativo scatterà alle ore 21:00 di venerdì 10 aprile e si protrarrà fino alle 15:00 di sabato 11 aprile. In questa finestra temporale la carreggiata in direzione Roma resterà chiusa al transito. La circolazione sarà gestita mediante l’istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Tale configurazione comporterà l’interdizione della rampa di accesso alla E45 per i veicoli provenienti dal raccordo Perugia-Bettolle con direzione sud. Gli utenti dovranno necessariamente procedere verso Cesena per poi effettuare l’inversione di marcia sfruttando lo svincolo di Ponte San Giovanni, seguendo la segnaletica provvisoria predisposta in loco.

Percorsi alternativi per la direttrice nord verso Cesena

Una seconda fase dei lavori interesserà la carreggiata nord tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Durante le notti indicate, dalle 21:00 alle 6:00, il traffico diretto verso Cesena sarà totalmente deviato. Anas ha predisposto un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Montebello, con convogliamento del flusso sulla viabilità locale attraverso via del Commercio. Il rientro sulla statale sarà garantito nuovamente presso lo svincolo di Ponte San Giovanni. Una sessione finale di lavori è prevista per il fine settimana successivo, con il ripristino del doppio senso di marcia tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, sempre con orario esteso per permettere il consolidamento dei materiali.

Sicurezza avanzata con le nuove barriere Ndba

L’ammodernamento dell’infrastruttura umbra si focalizza sull’installazione delle barriere NDBA, un sistema di contenimento in calcestruzzo brevettato da Anas. Questi dispositivi, alti 1,20 metri, sono progettati per resistere a impatti multipli e ad alta energia, limitando drasticamente lo spostamento della barriera stessa anche in caso di collisione con mezzi pesanti. Attualmente, lungo il tratto umbro della E45, la sostituzione dello spartitraffico ha già interessato circa 75 chilometri di tracciato. Questo dato rappresenta il 50% dell’intero programma di riqualificazione previsto per la regione, confermando l’impegno verso standard di protezione stradale sempre più elevati.

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