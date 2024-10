Chiusura della Statale 76 per ispezione: deviazioni in atto

Chiusura della Statale 76 – Martedì 22 ottobre, la strada statale 76 “della Val d’Esino”, che collega Perugia ad Ancona, sarà temporaneamente chiusa al traffico in direzione di Ancona. La chiusura avverrà tra gli svincoli di Fossato di Vico e Cancelli per consentire una visita ispettiva dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Questa ispezione si concentrerà sulle gallerie presenti lungo il percorso.

L’Anas ha comunicato che l’interruzione sarà attiva dalle ore 8.30 fino al termine delle attività, previsto entro le 18.00. Durante questo intervallo, il traffico in direzione di Ancona sarà deviato, con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossato di Vico.

Data l’assenza di una viabilità secondaria che colleghi direttamente allo svincolo successivo, i veicoli diretti ad Ancona dovranno adottare percorsi alternativi. Le opzioni consigliate includono l’uso della direttrice Foligno-Civitanova Marche (SS77) oppure il proseguimento verso Gubbio (SS3) e, successivamente, verso Fano (SS73 bis).

Le autorità raccomandano ai viaggiatori di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di questa interruzione e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata lungo il percorso. La sicurezza stradale rimane una priorità, e gli interventi programmati mirano a garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture.

Gli utenti della strada sono invitati a considerare eventuali congestioni che potrebbero verificarsi in seguito alla deviazione del traffico e a rispettare le indicazioni fornite dagli agenti e dalla segnaletica presente. Ulteriori aggiornamenti sulla situazione saranno forniti attraverso i canali ufficiali dell’Anas e delle autorità competenti.

La chiusura della statale rappresenta una misura preventiva necessaria per assicurare che le gallerie siano mantenute in condizioni ottimali e per garantire la sicurezza di chi viaggia lungo questa arteria cruciale. Gli automobilisti sono invitati a essere pazienti e a seguire le indicazioni per ridurre al minimo disagi e ritardi nei loro spostamenti.

In conclusione, si tratta di un intervento programmato per il 22 ottobre che, pur comportando inevitabili disagi per il traffico, è essenziale per la manutenzione e la sicurezza delle strade. Si raccomanda di rimanere informati sulle eventuali modifiche ai percorsi e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite.