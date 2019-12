Amelia Italiano Trenitalia, abbiamo delle novità per i pendolari [Video]

«Stiamo per varare il nuovo orario e introdurremo, dal 15 di dicembre, delle novità per i pendolari, per altro molto richieste dai comitati. Saranno attivate due nuove corse domenicali. SI tratta di treni che partono al mattino da Roma Termini alle 10,14 e poi arriveranno su Perugia», l’annuncio che, supponiamo, sarà molto gradito ai pendolari, lo ha dato questa mattina Amelia Italiano, direttore regionale Umbria di Trenitalia a margine della presentazione/inaugurazione dell’AssisiLInk alla stazione di Santa Maria degli Angeli.

«Vanno a coprire una fascia – dice il direttore – priva di servizi di circa 5 ore. Il ritorno si potrà effettuare alle 14,02. sempre per Roma Termini. Noi abbiamo contatti continui con i pendolari. e in particolare con il coordinamento umbro., e c’è un riscontro sulle signola situazionei. in modo simultaneo».

La dirigente di Trenitalia afferma che c’è grande collaborazione con il comitato.

«Ovvio – dice – nel rispetto dei ruoli. E c’è una grande apertura a venire incontro ed ad ascoltare i temi e i problemi che ogni giorno ci propongono. E’ una novità che è stata richiesta, volevano un segnale per la domenica e i festivi in generale e quest’anno, grazie ad una rimodulazione, ci siamo riusciti».

Per soddisfare il mondo orvietano, si parla quindi Orte Orvieto, nel pomeriggio, nei giorni feriali, sarà istituita una coppia di servizi da Chiusi Orvieto Orte con ripartenza, in corrispondenza dell’arrivo, ad Orte del 2490 alla volta di Orvieto Chiusi»