Tabacco, investimenti fino 100 mln Fioroni, ok accordo Mipaaf-Philip Morris

Un settore sempre più “sostenibile” sotto il profilo eco-energetico e ambientale nelle coltivazioni, tagliando “l” uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché riducendo le emissioni di CO2 anche grazie all” utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come biogas e fotovoltaico“: è così che si realizza la ” Agricoltura 4.0” , mediante l” intesa fra il ministero per le Politiche agricole e Philip Morris, che prevede investimenti fino a 100 milioni nel 2022 per la filiera agricola del tabacco, nel nostro Paese. E ciò nella complessa fase pandemica, e con il conflitto russo-ucraino in corso, che generano l” aumento delle materie prime e una “speculazione che sta devastando tutti i vari settori dell” economia nazionale”.

L” accordo, firmato oggi dal sottosegretario Gian Marco Centinaio e dal presidente ed amministratore delegato di Philip Morris Italia Marco Hannappel, punta a supportare la coltivazione di tabacco Burley e Virginia Bright, nel quadro di un piano di investimenti fino a 500 milioni in cinque anni, col coinvolgimento della Coldiretti e dell” Organizzazione nazionale tabacco Italia; il percorso è partito oltre dieci anni fa, quando la multinazionale ha consentito a circa 1.000 imprese tabacchicole in Campania, Umbria, Veneto e Toscana di sviluppare un modello di gestione integrato orientato all” innovazione e al lungo periodo, collaborando con le aziende che, a giudizio di Hannappel, è “fondamentale nella trasformazione del nostro settore verso un futuro senza fumo”.

Soddisfatto per la strada della “sostenibilità” intrapresa l” europarlamentare Paolo De Castro, la collega al Parlamento Ue Camilla Laureti loda “l” opportunità” data dalla ” partnership” con la Coldiretti, mentre il senatore Gianpaolo Vallardi evidenzia “l” impatto occupazionale” dell” accordo (che coinvolge circa 29.000 persone) che, secondo il deputato Piero De Luca, dà “maggiori sicurezze” in “un momento di incertezza” globale. (di Simona D” Alessio)

Tabacco: Fioroni, bene accordo Mipaaf-Philip Morris Per l” assessore, importanti risvolti anche per l” Umbria

L” assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, interviene in merito “all” importante accordo” siglato oggi tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Philip Morris per lo sviluppo della filiera tabacchicola italiana. “L” Umbria – sottolinea l” assessore Fioroni in una nota xella Regione – diventa sempre più una protagonista della filiera tabacchicola in Italia. Questo è il messaggio che arriva dall” accordo Mipaaf e Philip Morris, che prevede un investimento da 100 milioni di euro in Italia, rivolto a 1.000 imprese agricole di Umbria, Campania, Veneto e Toscana”.

“L” accordo – aggiunge l” assessore – pone al centro sostenibilità, agricoltura 4.0 e formazione di giovani agricoltori, secondo un approccio che sostiene fortemente l” integrazione della filiera agricola e industriale. Un segnale importante, che in parte rappresenta la nostra visione dell” Umbria: una regione dove si può fare innovazione partendo dai settori più tradizionali, promuovendo la creazione di filiere sempre più integrate e attraendo investimenti che quelle filiere le rafforzino”.