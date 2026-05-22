Sinergia a sostegno delle imprese del settore lattiero-caseario

Accordo tra UniCredit e Gruppo Grifo Agroalimentare

La Region Centro Nord di UniCredit e Gruppo Grifo Agroalimentare hanno sottoscritto un accordo di filiera con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito e sostenere lo sviluppo delle aziende associate. L’intesa punta a rafforzare competitività, investimenti e capacità di crescita delle realtà produttive legate alla cooperativa umbra, valorizzando il ruolo della filiera agroalimentare regionale.

Coinvolte oltre 200 realtà produttive

Il Gruppo Grifo Agroalimentare, fondato nel 1962 e con sede a Perugia, rappresenta una delle principali realtà del settore lattiero-caseario umbro. La cooperativa gestisce cinque stabilimenti produttivi e trasforma il latte conferito dai soci in diversi prodotti, tra cui latte fresco, formaggi, panna e mozzarelle. L’accordo riguarda circa quaranta imprese associate, comprese diverse cooperative, per un totale di oltre duecento conferenti tra aziende produttive e attività economiche localizzate prevalentemente in Umbria e, in misura minore, nelle Marche.

Accesso facilitato al credito

Grazie all’intesa, UniCredit metterà a disposizione delle imprese della filiera consulenza specialistica, prodotti dedicati e soluzioni finanziarie a condizioni agevolate. L’appartenenza alla filiera del Gruppo Grifo consentirà alle aziende associate di accedere con maggiore facilità agli strumenti creditizi offerti dall’istituto bancario. Secondo il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi, l’accordo rappresenta un passaggio strategico per sostenere la competitività delle imprese e favorire investimenti orientati a qualità, innovazione e sostenibilità.

Focus su innovazione e territorio

Per Andrea Burchi, il comparto agroalimentare continua a rappresentare un settore centrale per l’economia umbra. UniCredit, attraverso team specializzati, accompagnerà le imprese nei percorsi di sviluppo legati all’innovazione, alla transizione energetica e alla digitalizzazione. La collaborazione con il Gruppo Grifo Agroalimentare viene indicata dalla banca come uno strumento concreto per rafforzare la filiera lattiero-casearia e sostenere il tessuto produttivo locale.