Narni, gli studenti del Gandhi in visita al cantiere del nuovo asilo

Gli studenti della quinta dell’istituto superiore Gandhi hanno visitato stamattina il cantiere del nuovo asilo nido comunale in via dei Garofani allo scalo che sarà realizzato con fondi provenienti dal Pnrr. Gli studenti sono stati accompagnati dal Sindaco Lorenzo Lucarelli e dal dirigente comunale ai lavori pubblici Pietro Flori, mentre il compito di guidarli nella visita è stato a carico del titolare dell’impresa costruttrice e del responsabile della sicurezza. “L’incontro con gli studenti su un progetto che riteniamo rilevante per l’intera comunità narnese – ha dichiarato Lucarelli – ha costituito un’ulteriore occasione per rinnovare l’efficace connubio tra l’amministrazione comunale e la formazione tecnico-professionale dei giovani del territorio”.

L’iniziativa, specifica una nota del Comune, si inserisce nell’ambito della collaborazione fra istuituto scolastico e Comune e riguarda le attività curricolari previste dal Gandhi per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) 2023-2024. In questo caso si è trattato di un’esperienza orientativa improntata alla conoscenza del cantiere edile sia in termini di competenze relative al processo costruttivo nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera, sia in riferimento agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.