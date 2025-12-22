Sciopero travolge UniCoop Etruria e incrina il modello cooperativo

Fusione contestata e tagli annunciati accendono la protesta operaia

Sciopero travolge UniCoop Etruria – Un’ondata di protesta senza precedenti ha attraversato Umbria, Toscana e Lazio, dove l’adesione allo sciopero contro UniCoop Etruria ha raggiunto punte dell’80%, coinvolgendo in modo compatto tutte le sigle sindacali confederali. Una mobilitazione così estesa, rivolta non contro una “falsa cooperativa” ma contro una realtà storica del movimento cooperativo, rappresenta un fatto che molti operatori del settore definiscono inedito e rivelatore di una frattura profonda.

Il silenzio delle Centrali Cooperative, rimaste ai margini nonostante l’evidente ricaduta reputazionale sull’intero sistema, ha amplificato la percezione di una crisi gestita con scarsa trasparenza. La protesta esplode infatti a soli sei mesi dal completamento della fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno, presentata alle istituzioni umbre come un passaggio strategico per aprire “nuovi orizzonti di sviluppo”. La realtà emersa dopo l’unificazione racconta invece un quadro molto diverso.

La nuova cooperativa, che impiega oltre 5.000 lavoratori, ha comunicato la necessità di ridurre il personale di almeno il 10% e di chiudere 24 punti vendita ritenuti non più sostenibili. Una scelta che, collocata alla vigilia delle festività natalizie, ha alimentato un senso diffuso di smarrimento e di sfiducia. Considerando che nella grande distribuzione il costo del lavoro incide mediamente per circa il 15%, la rapidità e la durezza del piano hanno fatto emergere un sospetto condiviso da molti addetti: la fusione avrebbe mascherato la necessità di evitare il default di una delle due cooperative, se non di entrambe.

Il rischio, secondo diversi osservatori, è che la cooperazione di consumo stia vivendo una trasformazione strutturale che la allontana dai suoi principi fondativi. In assenza di veri “padroni” e di vincoli esterni capaci di riequilibrare le scelte gestionali, il management appare libero di operare senza pagare il prezzo delle decisioni che hanno contribuito a generare la crisi. Per alcuni, questo scenario rappresenta una forma di “neocapitalismo senza capitalisti”, dove la responsabilità ricade interamente sui lavoratori e sulle comunità locali.

La crisi, che affonda le radici in anni di scelte discutibili, avrebbe richiesto un’assunzione di responsabilità da parte dei gruppi dirigenti che l’hanno determinata. Oggi, invece, la priorità è mettere in sicurezza un patrimonio costruito in Umbria nell’arco di almeno tre generazioni, garantendo maggiore chiarezza, rispetto e coinvolgimento verso i dipendenti, i territori e gli 800.000 soci cooperatori, che non sono semplici clienti ma parte integrante della governance cooperativa.

In altre stagioni economiche, situazioni analoghe – non sistemiche e dunque gestibili – erano affrontate con piani più graduali e con una sensibilità politica capace di tenere insieme sostenibilità economica e impatto sociale. La politica, quella che ha dato origine al principio del “capitale e lavoro nelle stesse mani”, aveva un ruolo attivo nel guidare le scelte delle imprese cooperative, orientandole verso una responsabilità sociale oggi rivendicata non solo dal mondo cooperativo ma anche da molte aziende private.

La mobilitazione dei lavoratori di UniCoop Etruria chiude un anno segnato da tensioni crescenti e apre un 2026 carico di interrogativi. La speranza, condivisa da chi oggi è in lotta, è che il nuovo anno porti soluzioni più eque, capaci di salvaguardare l’occupazione e di restituire credibilità a un modello che, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento per intere comunità.

Scioperano perché si sentono traditi, messi all’angolo e perché le decisioni prese dalla nuova dirigenza di UniCoop Etruria – dopo la fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno – hanno avuto un impatto immediato e molto pesante sulla loro vita lavorativa.

Ecco, in sintesi chiara e diretta, le ragioni reali della protesta:

1. Annuncio di tagli al personale

La nuova cooperativa ha comunicato la necessità di licenziare almeno il 10% dei lavoratori. Parliamo di oltre 500 persone potenzialmente coinvolte. Per chi lavora in una cooperativa – dove il lavoro dovrebbe essere un valore fondante – questo è stato percepito come uno strappo gravissimo.

2. Chiusura di 24 punti vendita

Sono stati dichiarati 24 negozi “improduttivi” da chiudere o ridimensionare. Questo significa trasferimenti forzati, perdita di posti di lavoro e impoverimento dei territori.

3. Tempistiche considerate brutali

Le comunicazioni sono arrivate a ridosso del Natale, dopo appena sei mesi dalla fusione presentata come “opportunità di sviluppo”. Molti lavoratori hanno vissuto questo come un tradimento della fiducia.

4. Sospetto che la fusione nascondesse un rischio di default

La rapidità e la durezza del piano hanno alimentato l’idea che la fusione servisse in realtà a coprire una crisi profonda di una o entrambe le cooperative. I lavoratori si sentono usati come “ammortizzatore umano”.

5. Silenzio delle Centrali Cooperative

Nessuna presa di posizione forte da parte delle centrali. Per chi crede nella cooperazione, questo silenzio pesa come un macigno.

6. Mancanza di trasparenza e coinvolgimento

I sindacati denunciano una gestione chiusa, con scarse informazioni e nessun confronto reale. I soci – 800mila persone – non sono stati coinvolti, nonostante siano parte integrante del modello cooperativo.

7. Difesa di un patrimonio sociale costruito in decenni

Molti lavoratori vivono la cooperativa come un pezzo della propria storia familiare. Vedere tutto messo a rischio da scelte manageriali percepite come miopi ha acceso la protesta.