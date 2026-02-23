Inflazione: Perugia batte Terni nel rincaro della vita locale

23 Febbraio 2026 Economia, InEvidenza
Inflazione: Perugia batte Terni nel rincaro della vita locale

Le famiglie a Perugia pagano di più rispetto a quelle ternane

L’ultimo report territoriale elaborato dall’Unione Nazionale Consumatori, basato sulle rilevazioni Istat di gennaio, evidenzia una netta separazione nell’andamento dei prezzi tra le due principali città dell’Umbria. Mentre il panorama nazionale registra un incremento medio di 251 euro per nucleo familiare, i dati locali mostrano dinamiche opposte. Perugia si posiziona al quindicesimo posto nella graduatoria delle città più care, subendo un’inflazione dell’1,2%. Questo dato si traduce in un aggravio economico annuo pari a 325 euro per ogni famiglia residente nel capoluogo.

Divario economico tra i centri umbri

Al contrario, la situazione rilevata a Terni appare decisamente più contenuta e rassicurante per i portafogli dei cittadini. La città dell’acciaio occupa infatti la cinquantunesima posizione della classifica generale. Con un tasso d’inflazione che si ferma allo 0,6%, il rincaro stimato per le famiglie ternane è di 162 euro su base annua, ovvero circa la metà rispetto a quanto registrato nel capoluogo regionale. Tale differenza sottolinea come, nonostante la vicinanza geografica, le dinamiche di mercato e la pressione sui prezzi al consumo seguano traiettorie differenti.

Il contesto nazionale e i casi limite

Analizzando il resto della penisola, emerge un quadro estremamente variegato. Il primato negativo spetta a Cosenza, dove l’inflazione ha raggiunto il picco del 2,6%, comportando un esborso supplementare di 506 euro annui. Sul fronte opposto, Campobasso si distingue come l’unico centro italiano in territorio negativo. La città molisana registra infatti una deflazione dello 0,1%, garantendo un risparmio effettivo di circa 24 euro per ogni nucleo familiare. In questo scenario, Perugia si colloca tra i centri con la maggiore spinta inflazionistica, superando ampiamente la media nazionale dell’1,0%.

Impatto reale sulle famiglie umbre

La variazione dei costi influisce direttamente sul potere d’acquisto, specialmente in un periodo caratterizzato da incertezze globali. I dati confermano che vivere a Perugia comporta un impegno finanziario più gravoso rispetto alla provincia di Terni. Le statistiche aggiornate a gennaio confermano dunque una tendenza al rialzo che colpisce duramente i servizi e i beni di prima necessità nel capoluogo umbro. La distanza tra le due realtà regionali evidenzia una polarizzazione economica che vede i cittadini perugini affrontare una delle spese aggiuntive più alte dell’intero Paese.

