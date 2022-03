Grande successo per Expo casa, raggiunti i 24mila visitatori

Ha fatto registrare un risultato “eccellente, superiore alle aspettative” la XXXVIII edizione di Expo casa con 24mila visitatori in dieci giorni che hanno “superato gli ingressi dell’edizione precedente, quella del 2019”. A dirlo è Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria che ha riportato la grande fiera dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico al centro fieristico UmbriaFiere di Bastia Umbra, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Grande la soddisfazione non solo degli organizzatori, ma anche degli espositori, alcuni dei quali hanno confermato la propria presenza per l’edizione 2023 chiedendo il raddoppio degli spazi a disposizione per il proprio stand.

“Siamo molto contenti del successo ottenuto – ha commentato il presidente Amoni –. Abbiamo ricevuto anche i complimenti da parte delle istituzioni per avere avuto il coraggio di riproporre Expo casa nonostante le avversità presenti nel periodo, non solo la pandemia, ma anche l’aumento dei prezzi e dei costi dei servizi e, in ultimo, la guerra in Europa. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori per lo sforzo profuso e, ancora una volta, dire grazie agli espositori, al Comune di Bastia Umbra, alla Regione Umbria, a UmbriaFiere e alla grande famiglia di Confcommercio”.

Sono stati oltre 150 gli espositori provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da Marche, Toscana, Lazio, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia specializzati nei tanti settori dell’abitare a cui questa manifestazione dà spazio.

“I visitatori – ha concluso Amoni – sono arrivati da tante regioni e in modo particolare dal Centro Italia: Marche, bassa Toscana e alto Lazio, il che significa che l’investimento in comunicazione ha funzionato. Expo casa, come nelle nostre speranze, si è dimostrata una bella boccata di ossigeno per l’economia del territorio e non solo. Epta, forte di questo successo, dà a tutti appuntamento al prossimo evento”.