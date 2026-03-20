Cucina italiana Unesco celebra identità e radici culturali

A Perugia una cena ecumenica esalta tradizioni e territorio
Perugia, 20 marzo 2026 – Il prestigioso inserimento della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco ha scatenato una celebrazione globale senza precedenti. La Delegazione di Perugia dell’Accademia Italiana della Cucina ha risposto all’appello internazionale organizzando una “Cena Ecumenica Straordinaria”. Tale evento, svoltosi il 19 marzo 2026, ha visto la partecipazione simultanea di centinaia di sedi accademiche distribuite in tutto il mondo. Non si è trattato di una semplice cena di gala, ma di un atto formale volto a sottolineare che la nostra tavola non è un mero ricettario. Al contrario, essa rappresenta un sistema sociale complesso fondato su radici storiche, biodiversità e un senso di comunità che non ha eguali. Il riconoscimento ottenuto a Nuova Delhi certifica ufficialmente questo valore intangibile che definisce l’identità nazionale, come riferisce il comunicato di AviNews,
Durante la serata, la sindaca Vittoria Ferdinandi ha espresso parole di grande ammirazione per il lavoro svolto dagli accademici. La prima cittadina ha sottolineato l’importanza di recuperare la “verità dei sapori” in un’epoca dominata dall’omologazione del gusto. Secondo la sindaca, la cucina umbra e quella nazionale costituiscono un patrimonio di autenticità che va protetto con vigore. Questo legame con la terra non è solo una questione di palato, ma una forma di resistenza culturale. In tal senso, l’Accademia agisce come una sentinella delle tradizioni, impedendo che le peculiarità locali vadano perdute. La serata ha evidenziato come il recupero delle varietà autoctone sia fondamentale per mantenere vivo il dialogo tra il passato e le nuove generazioni di consumatori consapevoli.
Il dibattito si è arricchito con l’intervento di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, il quale ha introdotto una visione economica evoluta del settore. Il passaggio dal classico “Made in Italy” al più inclusivo “Sense of Italy” segna una svolta nelle strategie di promozione territoriale. Questo nuovo paradigma non si limita al prodotto fisico, ma ingloba l’intera esperienza legata all’accoglienza, al paesaggio e alla narrazione del territorio. L’impatto economico di questa filiera è imponente, sfiorando il dieci per cento del prodotto interno lordo nazionale. Valorizzare l’esperienza gastronomica significa dunque investire su un asset strategico che genera miliardi di euro di valore aggiunto, trasformando ogni pasto in un veicolo di promozione turistica e commerciale per l’intera regione.
Un aspetto cruciale della mobilitazione perugina riguarda la protezione legale delle preparazioni storiche. Il delegato Massimo Moscatelli ha illustrato i passi compiuti per la codifica ufficiale delle ricette identitarie presso gli enti camerali. Nel 2024 è stato effettuato il deposito notarile della Ciaramicola, seguito l’anno successivo dal Torcolo di San Costanzo. Questi procedimenti, che vedono la firma congiunta delle autorità civili e religiose, mirano a cristallizzare l’autenticità dei dolci simbolo della città. Parallelamente, l’assessore David Grohmann ha rilanciato l’idea di implementare la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). Questo strumento permetterebbe di legare indissolubilmente i prodotti agricoli al suolo perugino, creando un sistema di certificazione che valorizzi la qualità e la tracciabilità storica delle eccellenze alimentari locali.
L’orizzonte della Cucina Italiana si espande ora verso progetti di cura del territorio che superano il semplice commercio. L’amministrazione comunale ha anticipato l’intenzione di costituire un’Azienda Agricola Comunale, concepita non per il mercato speculativo, ma come luogo di presidio ambientale e pedagogico. L’obiettivo è costruire una nuova consapevolezza alimentare che parta dalla terra e arrivi alla tavola.
La serata si è conclusa con l’analisi tecnica di piatti tipici come il torello alla perugina e le tagliatelle al tartufo, curata dalla simposiarca Laura Bruni Fiumicelli. Il ruolo dell’Accademia, fondata da Orio Vergani oltre settant’anni fa, rimane centrale nel documentare l’evoluzione di una tradizione che ora, sotto l’egida dell’Unesco, gode della massima protezione internazionale contro ogni forma di contraffazione o banalizzazione culturale.
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