Cgil Umbria: 40 milioni alle imprese senza tutele sul lavoro

Nuovo affondo sindacale a Perugia contro le scelte regionali

Cgil Umbria torna all’attacco sulle misure regionali

La Cgil Umbria rilancia le proprie critiche nei confronti delle politiche economiche della Giunta regionale dopo l’approvazione di un pacchetto di interventi destinato alle imprese per un valore complessivo di 40 milioni di euro. Il sindacato sostiene che le risorse pubbliche siano state stanziate senza prevedere adeguate garanzie in materia di occupazione, salari, diritti dei lavoratori e qualità del lavoro.

L’intervento arriva a pochi giorni dalla conferenza stampa unitaria organizzata da Cgil, Cisl e Uil, durante la quale le organizzazioni sindacali avevano chiesto alla Regione risposte rapide e concrete sui principali temi che riguardano cittadini e lavoratori, con particolare riferimento alla sanità e alle politiche economiche.

Le perplessità sui fondi destinati alle aziende

Secondo il sindacato, l’annuncio relativo allo stanziamento delle risorse rappresenta una scelta che continua a privilegiare il sostegno al sistema produttivo senza introdurre condizioni precise e verificabili per le imprese beneficiarie.

La segreteria regionale della Cgil evidenzia come il territorio umbro continui a confrontarsi con problematiche strutturali legate ai bassi livelli salariali, alla precarietà occupazionale e alle difficoltà di numerose realtà industriali. In questo quadro, il sindacato ritiene necessario che ogni intervento pubblico sia accompagnato da impegni concreti sulla creazione e sul mantenimento di posti di lavoro stabili.

Al centro delle osservazioni vi è la richiesta di conoscere quali ricadute effettive avranno gli investimenti sul tessuto sociale e produttivo regionale. Il sindacato solleva inoltre interrogativi sulle misure di tutela rispetto a eventuali licenziamenti, processi di delocalizzazione o esternalizzazioni che potrebbero verificarsi nonostante il sostegno economico ricevuto.

Occupazione e salari al centro della richiesta

Per la Cgil Umbria, gli investimenti pubblici dovrebbero essere utilizzati come leva per favorire occupazione di qualità, crescita salariale e rafforzamento della coesione sociale. Il sindacato ritiene che il sostegno alle imprese debba essere subordinato al rispetto dei contratti nazionali di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla valorizzazione del ruolo delle rappresentanze sindacali nei processi di sviluppo aziendale.

L’organizzazione sindacale sottolinea inoltre la necessità di una strategia industriale più ampia e strutturata. Secondo questa lettura, la regione continua a registrare segnali di indebolimento del proprio sistema produttivo, con ridimensionamenti aziendali, crisi industriali ancora aperte e una progressiva perdita di competenze professionali, soprattutto tra i giovani.

Il tema della transizione energetica

Tra i punti evidenziati dalla Cgil figura anche la gestione degli investimenti legati alla transizione energetica. Il sindacato sostiene che tali risorse rischino di tradursi esclusivamente in un beneficio economico per le imprese se non vengono associate a obiettivi occupazionali e sociali chiaramente definiti.

Secondo questa impostazione, la trasformazione ecologica dovrebbe favorire la creazione di nuova occupazione qualificata e generare vantaggi diffusi per l’intera collettività, evitando che gli incentivi pubblici producano effetti limitati alla riduzione dei costi aziendali.

La richiesta di confronto con la Regione

La Cgil Umbria chiede infine l’apertura di un confronto immediato tra Regione, organizzazioni sindacali e parti sociali per definire criteri più stringenti nell’assegnazione delle risorse pubbliche.

L’obiettivo indicato dal sindacato è quello di collegare ogni finanziamento a impegni verificabili in termini di occupazione stabile, investimenti sul territorio, formazione continua, rispetto dei contratti e sicurezza sul lavoro. Una richiesta che riporta al centro del dibattito regionale il rapporto tra sostegno alle imprese e tutela dei lavoratori, tema destinato a rimanere al centro del confronto politico ed economico nelle prossime settimane.