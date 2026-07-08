Schianto sulla statale a Narni, muore in ospedale automobilista di 65 anni

Ferita la moglie, indagano i carabinieri sulla dinamica del sinistro

Ancora una vittima sulle strade dell’Umbria. Un uomo di 65 anni, residente nella provincia di Viterbo, è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì lungo la Strada Statale 3 Ter, nel territorio comunale di Amelia, in località Recentino. Nell’impatto è rimasta ferita anche la moglie, che viaggiava con lui a bordo della stessa autovettura.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni disponibili, l’automobile sulla quale viaggiava la coppia stava percorrendo la Strada Statale 3 Ter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il veicolo ha terminato la sua corsa andando a impattare violentemente contro un manufatto in cemento situato ai margini della strada. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi conseguenze agli occupanti dell’auto. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito molto serie, mentre anche la donna ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima del trasferimento in ospedale. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Nonostante gli interventi dei medici, il quadro clinico del conducente è progressivamente peggiorato nel corso delle ore successive al ricovero. L’uomo è deceduto nella serata di lunedì a causa della gravità delle lesioni riportate nello schianto. La moglie, che viaggiava al suo fianco al momento dell’incidente, è rimasta ferita ed è stata anch’essa trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure.

Indagini affidate ai carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amelia, ai quali spetta il compito di ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause che hanno determinato l’uscita di strada dell’autovettura. L’attività investigativa dovrà consentire di definire l’esatta dinamica del sinistro e verificare ogni elemento utile a comprendere le circostanze dell’incidente.

Un nuovo lutto sulle strade umbre

L’episodio rappresenta l’ennesimo incidente mortale registrato sulle strade dell’Umbria, confermando un bilancio che continua a segnare vittime lungo la rete viaria regionale. La tragedia si è consumata nel territorio di Amelia, nei pressi della località di Recentino, lungo un tratto della SS3 Ter dove l’automobile è uscita dalla carreggiata prima di schiantarsi contro una struttura in cemento. Il decesso del conducente è stato dichiarato in ospedale nelle ore successive all’incidente, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Le indagini dei carabinieri proseguiranno anche attraverso i rilievi effettuati sul luogo del sinistro e l’analisi degli elementi raccolti, con l’obiettivo di ricostruire con la massima precisione la sequenza degli eventi che ha portato al tragico epilogo.