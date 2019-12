Porta a spasso il cane a Fontivegge e uno straniero le dà due pugni sul volto

Colpita con due pugni in faccia da uno straniero e senza un valido motivo. Così una donna nel tardo pomeriggio di ieri (18,30) a Perugia, sotto casa, all’inizio di via Cortonese, sul sottopasso del palazzo del Broletto, è stata colpita mentre portava a spasso il cane. Infastidito dalla semplice presenza del cane della ragazza inizia ad inveire contro di lei con parole molto pesanti seguite da due pugni diretti al viso.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, allarmati dal cane che abbaiava, e qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate subito sul posto. La ragazza visibilmente sotto choc si è allontana impaurita con un occhio nero, sostenendo che doveva rientrare a casa assieme al cagnolino. In serata si è recata al pronto soccorso, con referto di commozione cerebrale con 10 giorni di prognosi, e mattina si recherà presso l’ufficio delle forze dell’ordine per sporgere denuncia.

La ragazza non è in grado di riconoscere lo straniero. Si tratterebbe di un uomo di colore, alto e con un un identikit, aveva un giubbino della Moncler. E’ scappato via e di lui si sono perse le tracce. La donna ha postato su Facebook una foto del suo volto colpito con scritto: «Sono straniera pure io…ma non ho mai ma io ridotto una persona così…