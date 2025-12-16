Polizia rafforza controlli straordinari contro furti nell’Altotevere

16 Dicembre 2025 Morena Zingales Cronaca, InEvidenza 0
Polizia rafforza controlli straordinari contro furti nell’Altotevere

Pattuglie intensificano vigilanza notturna in città e frazioni

La Polizia di Stato di Perugia ha intensificato negli ultimi giorni i servizi di controllo straordinario nel territorio di Città di Castello, con un dispositivo mirato a contrastare i furti in abitazione e i reati predatori. L’azione, disposta dal Questore nell’ambito di una strategia provinciale di prevenzione, ha coinvolto il personale del Commissariato locale e il supporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche.

Le pattuglie hanno presidiato sia il centro urbano sia le frazioni più esposte, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, considerate le più critiche. Nel corso delle operazioni di sabato e lunedì scorso sono state identificate oltre cento persone, controllati più di settanta veicoli e monitorati i quartieri periferici attraverso posti di blocco collocati in punti strategici.

Il rafforzamento della vigilanza ha l’obiettivo di intercettare individui sospetti e di garantire una presenza visibile e rassicurante nelle zone vulnerabili. La logica è quella di una prevenzione attiva, capace di scoraggiare comportamenti criminali e di aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Il piano straordinario non si limita a un intervento episodico: i servizi proseguiranno nelle prossime settimane, con un’azione costante che mira a proteggere sia le aree residenziali sia quelle commerciali del comprensorio. La Polizia sottolinea come il contrasto ai furti richieda un impegno continuativo, fondato su una presenza capillare e su un monitoraggio attento delle zone più isolate.

La comunità locale ha accolto con favore la maggiore visibilità delle pattuglie, interpretata come segnale concreto di attenzione istituzionale. La strategia punta a coniugare sicurezza reale e percepita, rafforzando il legame di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine.

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