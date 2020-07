Perugia, nella frazione di Colle Umberto è allarme ‘animali selvatici’

Negli ultimi giorni diverse segnalazioni di cinghiali e volpi nei pressi delle abitazioni, anche in pieno giorno

A Colle Umberto c’è un po’ di apprensione tra la popolazione per la presenza, anche in pieno giorno, di animali selvatici nei pressi delle abitazioni. Nella frazione a nord del Comune di Perugia negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni di avvistamenti di cinghiali e volpi in aree abitualmente frequentate da famiglie e bambini per passeggiate a piedi o percorsi in bicicletta. Numerosi anche i casi di razzie di pollame tra i contadini della zona.

Una situazione che per alcuni residenti è diventata insostenibile, tanto che è stato fatto un esposto direttamente al Comune di Perugia. Nel frattempo i più esperti e attenti, si rivolgono alla popolazione residente e ai proprietari terrieri per una maggiore manutenzione del verde circostante, in modo tale da evitare che i campi di trasformino in aree boschive, più attraenti e facilmente accessibili per gli stessi animali selvatici.