Oro Rosso, Polizia ferroviaria senza tregua contro ladri di rame

Oro Rosso – Proseguono senza sosta i controlli – predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo – nei due principali scali ferroviari della Provincia di Perugia finalizzati ad assicurare la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle Stazioni.

Le attività di monitoraggio, che hanno coinvolto gli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia, hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri che, in concomitanza degli eventi dell’ultima settimana, hanno visto aumentare considerevolmente l’afflusso in ingresso e in uscita.

Ieri è stata eseguita anche l’operazione “Oro Rosso” durante la quale sono stati effettuati controlli straordinari presso i depositi di materiale ferroso, lungo le tratte ferroviarie e su strada, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali ferrosi in danno delle imprese ferroviarie e non solo. Tale fenomeno, infatti, colpisce infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione di pubblici servizi come quello assicurato dai treni.

Gli operatori della Polfer hanno infatti sottoposto a verifiche 3 attività di rottamazione, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore.

Intensificati anche i controlli degli agenti della Polizia Ferroviaria – sia sui convogli che in stazione – al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.

Nel corso del monitoraggio dell’ultima settimana, nelle Stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 616 le persone controllate, 34 le pattuglie effettuate nelle stazioni, 15 quelle a bordo treno. Sono stati 29 i treni scortati.