Omicidio Polizzi, trasmessi atti dalla Corte d’appello di Firenze

Le carte del ricorso presentato da Riccardo Menenti, condannato all’ergastolo in appello per l’omicidio di Alessandro Polizzi e scarcerato il 10 gennaio per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, dovrebbero arrivare martedì alla cancelleria della Corte di Cassazione, secondo quanto appreso in ambienti giudiziari a Firenze,

La Suprema Corte, nei giorni scorsi, aveva diffuso una nota precisando di non aver potuto fissare l’udienza del processo a causa del mancato invio del fascicolo da parte della Corte di Appello di Firenze. Il fascicolo è stato trasmesso dalla corte di appello e martedì dovrebbe essere nella disponibilità della Suprema Corte.