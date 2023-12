Muore mentre gioca al campetto, tragedia a Bastia Umbra

Muore mentre gioca – Un evento tragico ha colpito la comunità di Bastia Umbra. Giannino Ricci, un uomo di 67 anni ed ex dipendente ISA, è deceduto mentre giocava a calcio con alcuni ragazzi. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato, in un piccolo campo da calcio situato in via Sicilia, nella zona Primo Maggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente la polizia locale e un’ambulanza del 118. Nonostante l’intervento tempestivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ricci. Da quanto appreso, l’uomo era noto per essere una persona in buona forma fisica e aveva l’abitudine di giocare a calcio tutti i sabati.

Al momento, le cause esatte della morte di Ricci non sono note. Si ipotizza che un malore improvviso possa aver scatenato l’evento tragico. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda e determinare le circostanze esatte della morte di Ricci. Sul posto si è recato anche il medico legale.

Giannino Ricci lascia la moglie e due figli. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di Bastia Umbra e per tutti coloro che lo conoscevano.