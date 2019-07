Matteo Ubaldi, fino all’ultimo la speranza di ritrovarlo vivo

Matteo Ubaldi, con i suoi appena 19 anni, è morto inghiottito dalle onde a Scalo di Furno (Porto Casareo). Fino all’ultimo la speranza di ritrovarlo in vita, ma più il tempo passava più aumentava la rassegnazione. Il suo corpo è riemerso a 24 ore di distanza dalla scomparsa. Matteo si era tuffato domenica pomeriggio, insieme a un amico 17enne, anche lui di Spoleto.

Una volta in acqua hanno avuto difficoltà. In spiaggia la mamma con il fratellino di 8 anni e il padre che si subito tuffato per prestare soccorso ai ragazzi. Con le idromoto sono arrivati anche i bagnini. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo il 17enne, mentre Matteo è stato risucchiato dalle onde.

L’allarme è stato immediato. Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto, della Guardia costiera, i vigili del fuoco, i carabinieri e un elicottero. Le ricerche sono proseguite fino alle 20, per poi riprendere ieri mattina.

A trovare il corpo del ragazzo sono stati Alessandro Grandioso e Federico Nestola, gli stessi che a bordo di un acqua scooter avevano salvato l’amico.