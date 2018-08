dal Gruppo FACEBOOK Trasimena Ad Altiora

Margherita Bisogno è scomparsa, annunci su Facebook chi sa qualcosa lo comunichi – Margherita Bisogno (figlia di Michela) si è allontanata da casa dal 17 agosto mattina e non è ancora tornata. È partita con uno scooter bianco Yamaha Booster targa X7NLTN. Il Gruppo chiede di “estendere questa segnalazione a chi ritieni opportuno con cortesia di avere particolare attenzione per questa situazione e comunicare eventuali info utili anche se provenienti dai social.

Un appello su Facebook, rilancia la pagina social FB Carabinieri tra la gente, per raggiungere più gente possibile e per fare in modo che le ricerche possano portare a risultati concreti nel più breve tempo possibile. Un appello che da Vernazzano, zona Tuoro sul Trasimeno, si estende a tutta la zona e oltre: «Margherita Bisogno si è allontanata da casa ieri (17 ndr) mattina e non è ancora tornata».

Il post, poi ricondiviso da tantissime persone, è di sabato 18 agosto. Dunque, secondo quanto si apprende, della ragazza non si avrebbero più notizie da venerdì.

I familiari, oltre ad averne denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, si sono affidati anche ai social per ritrovarla.