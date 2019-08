Incidente a Marsciano, scooter in fiamme, muore centauro

Un 39enne di Marsciano è morto nel pomeriggio di oggi, lungo la variante del Cerro a Marsciano, in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 17,15. Ad essere coinvolti uno scooter e una macchina. L’auto si è scontrata con il motociclo e nell’urto il centauro è stato sbalzato a terra. Il ragazzo è deceduto all’istante. Il veicolo a due ruote, in seguito allo scontro, è andato in fiamme.

Il conducente dell’autovettura di 78 anni è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso di Pantalla, Marsciano e Todi, come informa una nota dell’ospedale.

La macchina da quanto appreso proveniva dalla E45 ed era diretta a Marsciano. All’atto di svoltare a sinistra si è scontrata con lo scooter che nel frattempo sopraggiungeva. L’auto nello schianto si è girata su sé stessa.

Il genitore del giovane passeggero deceduto è arrivato sul posto ed ha avuto un malore. In stato di shock è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Todi che hanno provveduto a spegnere le fiamme dello scooter, i Carabinieri, la polizia locale di Marsciano, la Polstrada di Todi in supporto alla viabilità e il personale della provincia.

