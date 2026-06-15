Fiamme in falegnameria a Poggio Azzuano nei pressi di Cesi

Rogo nella notte domato dai proprietari e dai vigili a Narni

Un incendio ha colpito una falegnameria nelle prime ore della notte in località Poggio Azzuano, nei pressi di Cesi, nel Ternano. L’allarme è scattato intorno alle ore tre, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi all’interno dei locali dell’attività artigianale. La tempestività della segnalazione e la rapidità dei primi soccorsi hanno evitato che il rogo assumesse proporzioni catastrofiche per l’intera struttura produttiva.

L’intervento dei proprietari

Ad accorgersi del principio di incendio sono stati gli stessi titolari del laboratorio. I proprietari della struttura si sono resi conto immediatamente del fumo e del calore anomalo provenienti dai locali di lavoro. Dopo aver lanciato l’allarme al numero di emergenza, le persone presenti si sono attivate prontamente per contrastare l’avanzata delle fiamme. Utilizzando i presidi di sicurezza disponibili sul posto, i titolari sono riusciti a rallentare la propagazione del rogo in attesa dei soccorsi professionali.

Il lavoro dei vigili del fuoco

Successivamente sul posto è giunta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, partita d’urgenza dalla centrale con tre automezzi specifici per il contrasto agli incendi. I pompieri hanno preso il controllo della situazione, avviando le operazioni di spegnimento definitivo e la successiva bonifica dell’area interessata. Grazie all’azione congiunta dei proprietari e dei soccorritori, i danni materiali sono rimasti circoscritti soltanto a una porzione limitata del laboratorio artigianale, salvando i macchinari principali e le scorte di legname.

Nessun ferito

Le operazioni di messa in sicurezza del sito si sono concluse dopo alcune ore di lavoro intenso da parte dei tecnici del comparto antincendio. Fortunatamente i proprietari dell’azienda sono rimasti completamente illesi e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Sono ora in corso i rilievi tecnici da parte delle autorità competenti per stabilire con esattezza le cause scatenanti del principio d’incendio.