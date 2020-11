Chiama o scrivi in redazione

Coronavirus Umbria, ogni tre tamponi uno è positivo, la mappa dei comuni

Numeri ancora in crescita, quelli giornalieri relativi all’epidemia di Covid, in Umbria al 2 novembre 2020. Emergono dal bollettino della Regione. Nelle ultime ore sono stati registrati 193 nuovi positivi (11.140 totali), con pochi tamponi rispetto alla normalità. I tamponi analizzati sono infatti 628. Ogni tre tamponi uno è positivo.

I nuovi morti per il coronavirus sono stati cinque, 140 totali. In tre giorni in Umbria sono morte almeno 19 persone. Nella notte del 2 novembre all’ospedale di Terni è deceduta una donna positiva al Covid di 87 anni residente a Narni. Nell’ultimo mese sono morte 55 persone.

I guariti sono 72 (3.669 in totale), con gli attualmente positivi passati da 7.215 a 7.331. In crescita anche i ricoverati: da 341 a 354. Nessuna variazione per la terapia intensiva, stabili a 46.

2nov 1nov Acquasparta 22 22 Allerona 14 15 Alviano 22 21 Amelia 40 40 Arrone 6 6 Assisi 370 367 Attigliano 10 10 Avigliano Umbro 3 2 Baschi 2 2 Bastia Umbra 339 334 Bettona 36 36 Bevagna 19 18 Calvi dell’Umbria 6 6 Campello sul Clitunno 11 10 Cannara 41 39 Cascia 34 30 Castel Giorgio 26 26 Castel Ritaldi 7 6 Castel Viscardo 14 14 Castiglione del lago 105 106 Cerreto di Spoleto 3 3 Citerna 4 4 Città della Pieve 18 18 Città di Castello 160 163 Collazzone 20 16 Corciano 275 271 Costacciaro 2 2 Deruta 78 75 Fabro 8 8 Ferentillo 7 7 Ficulle 5 5 Foligno 299 299 Fossato di Vico 10 9 Fratta Todina 10 8 Fuori regione 377 375 Giano dell’Umbria 13 12 Giove 4 4 Gualdo Cattaneo 12 12 Gualdo Tadino 53 44 Guardea 11 11 Gubbio 228 223 Lugnano in Teverina 16 24 Magione 146 151 Marsciano 108 98 Massa Martana 22 22 Montecastello di Vibio 4 4 Montecastrilli 39 37 Montecchio 2 2 Montefalco 25 23 Montefranco 4 4 Montegabbione 8 8 Monteleone di Spoleto 3 3 Monte Santa Maria Tiberina 1 1 Montone 8 8 Narni 163 160 Nocera Umbra 4 4 Norcia 50 45 Orvieto 102 104 Otricoli 2 3 Paciano 1 1 Panicale 34 34 Parrano 1 1 Passignano sul Trasimeno 73 78 Penna in Teverina 5 5 Perugia 1962 1944 Piegaro 27 28 Pietralunga 6 7 Polino 1 1 Porano 3 4 Preci 4 4 San Gemini 81 81 San Giustino 12 14 Sant’Anatolia 6 5 San Venanzo 11 10 Scheggia e Pascelupo 9 9 Scheggino 3 3 Sellano 1 1 Sigillo 11 9 Spello 60 57 Spoleto 272 239 Stroncone 24 24 Terni 939 939 Todi 79 66 Torgiano 68 68 Trevi 30 30 Tuoro sul Trasimeno 19 19 Umbertide 114 109 Valfabbrica 37 38 Valtopina 7 7 7331 7215