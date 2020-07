Coronavirus Italia, sono sotto 14mila gli attuali positivi l’8 luglio 2020

Sono 193 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati l’8 luglio 2020. Di questi 71 sono in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna. I guariti sono 825, mentre i deceduto sono 15. Il totale dei morti per Covid sale a 34.914. Rispetto a martedì le vittime diminuiscono. Calo anche degli attuali positivi che scendo sotto 14mila (13.595)

Quattro le Regioni che non fanno segnare nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 50.443, circa 7mila più di ieri. Attualmente i casi totali sono 242.149 che comprendono gli attuali positivi, i guariti e i deceduti.

Una persona in più in terapia intensiva, sono 899 le persone ricoverato con sintomi (-41 rispetto a ieri) e 12.625 (-607).