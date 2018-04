Cambio ai vertici della Questura di Perugia, ecco Angelo Serrajotto e Riccardo Bordini PERUGIA – Cambio ai vertici della Questura. Angelo Serrajotto e Riccardo Bordini sono stati presentati oggi in una conferenza stampa dal Questore di Perugia Giuseppe Bisogno. Il Dottor Angelo Serrajotto ha assunto l’incarico di Vicario del Questore, subentrando a Massimo Gambino neo promosso Dirigente Superiore. Mentre il dottor Riccardo Bordini è stato inserito nella Divisione di Gabinetto quale funzionario addetto e braccio destro del Capo di Gabinetto. Entrambi vantano una brillante carriera.

Il primo ha 54 anni ed è trevigiano. La sua carriera affonda le radici negli anni novanta, quando, funzionario del Reparto mobile di Padova, fu impegnato in giro per l’Italia che, in quel momento, ospitava i Mondiali di Calcio. L’anno successivo, a seguito della morte in servizio due giovani poliziotti in occasione di una rapina a Padova, fu inviato in quella Questura ove assunse la dirigenza dell’Ufficio Volanti.

Successivamente è tornato a Treviso alla Divisione Investigazioni Generali e operazioni speciali per poi rientrare a Padova con l’incarico di capo di gabinetto e, poi, quello di Vicario del Questore mantenuto per sei anni.

Ha, invece, iniziato la propria carriera nel ruolo Agenti il Commissario Capo Riccardo Bordini. Perugino dell’80, ha prestato servizio in diverse sedi tra le quali le Questure di Forlì e Varese. Conseguita la laurea in Giurisprudenza e superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, nel 2014 – dopo due anni di corso presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma – è approdato alla Questura di Siena. Da oggi ritorna nella sua terra.