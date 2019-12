Auto a gpl contro un palo a una rotatoria di Bastia Umbra, danni

Una lancia Y bianca a Gpl, poco dopo le ore 10 di oggi, ha centrato in pieno il palo della luce sulla rotatoria di Bastiola, tra viale del Popolo, via Enrico Matteo e via San Bartolo. L’auto era diretta verso il centro abitato del quartiere di XXV Aprile. La botta è stata terribile. Dalla vettura usciva del gas. Ci sono stati attimi di panico ed è stato necessario intervenire rapidamente.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, il nucleo radiomobile dei carabinieri di Assisi, al seguito del Tenente Colonnello, Marco Vetrulli, e la polizia locale di Bastia Umbra agli ordini del Maggiore Carla Menghella.

La vettura è stata caricata sul carro attrezzi e portata via. Alla guida c’era una donna che è rimasta fortunatamente illesa. I vigili del fuoco hanno lavorato attorno al palo della luce perché con il botto la lampada in alto si è schiantata a terra.