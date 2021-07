Amanda Knox fa una battuta sul delitto di Mez, bufera nei social

Indimenticabile studio all’estero in Italia! E’ la traduzione di “Unforgettable study abroad in Italy”, scritto da Amanda Knox sui social ricordando la vicenda del delitto di Meredith Kercher a Perugia, per il quale è stata assolta insieme all’allora ex fidanzato Raffaele Sollecito. Amanda Knox è stata insultata sui social e lei ha risposto per le rime, mostrando alcuni dei commenti ricevuti: “Il danno alla mia reputazione, che ancora mi porto dietro a causa di una condanna ingiusta, è incalcolabile – ha scritto -, ma eccone un assaggio. Ho fatto una battuta su quella volta in cui sono stata orribilmente rinchiusa in una prigione per quattro anni per un omicidio con cui non avevo niente a che fare e ricevo queste risposte. Queste persone pensano o che io sia un’assassina o che io non abbia il diritto di ridere del mio trauma. Essere giudicata colpevole del crimine di Rudy Guede e diffamata su scala globale per il resto della mia vita, nonostante la mia assoluzione definitiva e nonostante la mia condanna sia un esempio da manuale di come la giustizia possa sbagliare”.

In truth, wrongful convictions multiply victimhood. Meredith is a victim of murder. I am a victim of a miscarriage of justice. Both our families are also victims of this miscarriage of justice, which has denied them closure and put our families through hell. — Amanda Knox (@amandaknox) July 24, 2021