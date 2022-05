Sondaggio SWG, Tesei peggior calo, Bori, incapacità di governo

Il giudizio dei cittadini umbri, rispetto all’operato della Presidente Tesei, si fa sempre più chiaro quanto pesante. L’ultimo dei sondaggi pubblicati, ovvero quello effettuato di recente dall’Istituto SWG, continua a certificare un calo di consensi da ultimi della classe: peggio della Presidente Tesei riesce a fare solo il suo collega delle Marche, Acquaroli.

Pd Umbria – Ufficio Stampa

Dal 57,6% di consensi ottenuti nel 2019, al 43% del 2021, fino ad arrivare all’attuale 35%: ciò sta a significare che, in meno di tre anni, due umbri su tre non gradiscono affatto l’operato della governatrice della Lega. E come dargli torto, dato l’immobilismo e gli errori commessi dalla Giunta Tesei.

La verità è che l’immagine della Presidente Tesei e della sua Giunta si trova ormai in caduta libera, ben 8 punti persi in un solo anno. Lo sanno bene anche i suoi colleghi di partito, che ne hanno avuto un ulteriore riscontro anche dal sondaggio interno commissionato qualche mese fa, ma mai diffuso per i dati drammatici che conteneva.

D’altronde l’incapacità di governo è ormai manifesta e chiara a tutti, e confermata anche dalla recente scoperta del buco di bilancio in Sanità prodotto in soli due anni.

Sembra che l’unica cosa che riesce a fare con successo la nostra Presidente, sia accumulare debiti sulle spalle dei cittadini. Come è successo a Montefalco.

Per questo, il Partito Democratico continuerà a vigilare e a denunciare questi fatti e, con responsabilità e chiarezza, intende lavorare per scongiurare il peggio costruendo dal basso un’alternativa davvero all’altezza delle sfide complesse e difficili che ci aspettano in futuro.