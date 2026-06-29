Brunello Cucinelli veste Dukagjin Lipa padre di Dua Lipa alle nozze vip

Dukagjin Lipa indossa due abiti per le nozze a Palermo lusso

Brunello Cucinelli veste Dukagjin Lipa – Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner ha visto tra i protagonisti anche Dukagjin Lipa, padre e manager della cantante, che ha scelto di indossare due creazioni firmate Brunello Cucinelli in occasione della cerimonia celebrata a Palermo, in Sicilia. La presenza del manager kosovaro ha richiamato l’attenzione anche per l’eleganza degli abiti selezionati per uno degli eventi più importanti della famiglia.

La scelta per la cerimonia

Per il matrimonio della figlia, Dukagjin Lipa ha optato per uno smoking realizzato da Brunello Cucinelli. L’abito è confezionato in twill leggero di lana vergine e seta e presenta una giacca a un petto e mezzo con revers a lancia. Il completo è completato da un pantalone con doppia pince, soluzione che conferisce una linea classica ed equilibrata all’intero look.

Ad accompagnare lo smoking è stata una camicia slim fit da cerimonia in twill di cotone Sea Island, caratterizzata dal colletto francese. L’insieme è stato completato con accessori coordinati della stessa maison, scelti per mantenere uniformità stilistica durante l’evento.

Un evento celebrato a Palermo

Le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner si sono svolte a Palermo, città scelta come scenario della cerimonia. Per l’occasione, Dukagjin Lipa ha affidato il proprio guardaroba a Brunello Cucinelli, indossando due differenti abiti della casa di moda italiana durante gli appuntamenti legati al matrimonio.

La scelta conferma la presenza del marchio italiano in occasione di eventi internazionali di particolare rilievo, nei quali eleganza e cura dei dettagli assumono un ruolo centrale.

I dettagli dell’abbigliamento

Lo smoking utilizzato da Dukagjin Lipa è stato realizzato con materiali pregiati, combinando lana vergine e seta in un tessuto leggero pensato per le occasioni formali. La giacca a un petto e mezzo con revers a lancia rappresenta uno degli elementi distintivi del completo, mentre il pantalone con doppia pince contribuisce a definire una vestibilità classica.

La camicia slim fit in twill di cotone Sea Island con colletto francese completa il look, insieme agli accessori Brunello Cucinelli scelti per l’evento.

Il ruolo di Dukagjin Lipa

Oltre a essere il padre della cantante, Dukagjin Lipa ricopre anche il ruolo di manager di Dua Lipa. La sua presenza al matrimonio celebrato in Sicilia ha accompagnato uno dei momenti più significativi della vita privata dell’artista.

Per l’intera occasione, l’immagine del manager è stata affidata a due abiti Brunello Cucinelli, con una scelta orientata verso uno stile formale e raffinato, in linea con il carattere della cerimonia. L’attenzione ai materiali, alle linee sartoriali e agli accessori ha caratterizzato l’abbigliamento indossato durante le celebrazioni, contribuendo a definire un’eleganza sobria e coerente con il contesto del matrimonio. La maison italiana è stata così presente attraverso le creazioni scelte da Dukagjin Lipa per accompagnare la figlia Dua Lipa e Callum Turner nel giorno delle loro nozze celebrate a Palermo.