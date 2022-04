Il mare in fiore, a Civitanova Marche dal 23 al 25 aprile 2022

Si apre sabato sul lungomare Piermanni l’evento dedicato al giardinaggio e alle materie naturali. Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, “Il Mare in Fiore” colorerà proprio nel periodo storico in cui è nato, il litorale di Civitanova. Il Comune di Civitanova Marche e Mylove Eventi organizzano l’undicesima edizione della manifestazione, che si svolgerà sul lungomare sud nei giorni 23, 24 e 25 aprile: fiori e piante, artigianato a tema e tipicità allieteranno il lungo weekend di aprile.

Come ormai tradizione per Civitanova – dice l’organizzatrice Carmen Lisa Carella – ci aspettano tre giorni di colori e profumi per l’apertura di una stagione estiva propositiva e accattivante. Avremo piante grasse, succulente e aromatiche provenienti dalle Marche, fiorite dal Lazio e dalla Puglia, agrumi dalla Sicilia, rose e acidofile dal Lazio, carnivore dall’Umbria e bulbi dall’Olanda sono solo alcune delle varietà presenti alla mostra mercato. Inoltre, attrezzature per la cura del verde sia di aziende locali che dalla Puglia e arredamento da giardino in ferro battuto e rattan, da Marche e Umbria, oltre a vasi in terracotta dalla Tunisia. Non mancheranno opere del proprio ingegno a tema floreale e prodotti tipici che completano l’offerta espositiva.

È un momento di rinascita e di speranza verso il futuro commerciale locale. Un grande momento di unione di forze. Molte sono le professionalità coinvolte per organizzare un evento di tale portata. Grafici, tipografia, impianti di affissione, radio, agenzie di animazione, protezione civile, geometra, fotografo, aziende locali che espongono, stabilimenti balneari, B&B, hotel sono solo alcune delle forze imprenditoriali che sono coinvolte da questo evento. È un forte volano turistico e commerciale.

L’evento si svolge sulla carreggiata est, fronte mare, ad ingresso libero, anche con il maltempo. Il Mare in Fiore può essere seguito in diretta sui profili social Facebook e Instagram di Mylove Eventi e con l’hashtag #ilmareinfiore. Per info tel. 3279166211