Terremoto di 3/o grado a Licciana Nardi (MS): paura tra le gente

Terremoto di 3/o grado – Licciana Nardi (Massa Carrara Toscana), 2 novembre 2023 – Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, un terremoto di modesta intensità, misurato a 3 gradi della scala Richter, ha scosso la provincia di Massa Carrara, generando un senso di preoccupazione tra la popolazione locale. L’epicentro del movimento tellurico è stato localizzato a soli quattro chilometri dall’abitato di Licciana Nardi, secondo quanto rilevato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia. La profondità del sisma è stata stimata a circa dieci chilometri sotto la superficie terrestre, Così come scrive la Nazione online di oggi.

L’evento è stato preceduto da un fragoroso boato, seguito poi dal tremore distintamente avvertito dai residenti della zona. Numerosi cittadini hanno condiviso la loro esperienza su Facebook, sottolineando l’atmosfera di apprensione che già si percepiva a causa dell’allerta meteo per piogge intense prevista per la giornata di giovedì. Nonostante la sensazione di paura e ansia che ha pervaso la popolazione per alcuni istanti, non sono stati segnalati danni a persone o beni materiali a seguito della scossa tellurica.

La situazione rimane costantemente monitorata dalle autorità locali, con le forze della Protezione Civile impegnate attivamente nel valutare eventuali rischi o emergenze connesse al terremoto. Le segnalazioni riguardanti la scossa sono giunte non solo dalla zona di Licciana Nardi, ma anche da località circostanti come Carrara e Sarzana. Sebbene la magnitudo del terremoto sia stata relativamente modesta, l’episodio ha suscitato un senso di preoccupazione diffuso all’interno della comunità, richiamando l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza e preparazione in caso di eventi sismici futuri. La costante vigilanza e la prontezza delle autorità competenti rimangono essenziali per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti in questa area sismica.