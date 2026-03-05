Ricostruzione, approvato il piano da 50 milioni per l’Umbria

Nuovi fondi per il rilancio dei borghi feriti della provincia

Roma, 5-03-2026 – La Cabina di coordinamento ha ufficialmente dato il via libera a una nuova e massiccia fase di interventi per il territorio umbro.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 50.500.423,37 euro, una cifra destinata esclusivamente al ripristino di strutture pubbliche e beni architettonici danneggiati dalle scosse sismiche iniziate nell‘agosto 2016. La strategia punta alla piena riabilitazione civile, sociale e produttiva delle aree colpite, garantendo che i centri storici tornino a essere motori di sviluppo e non solo luoghi della memoria. Questo provvedimento si focalizza su opere classificate come urgenti e critiche, considerate fondamentali per la qualità della vita quotidiana dei residenti e per l’attrattività dei borghi, come riporta il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Cronoprogramma serrato e procedure di semplificazione

Per scongiurare rallentamenti burocratici, l’Ordinanza appena approvata impone scadenze precise e inderogabili a tutti gli attori coinvolti. Entro il 31 marzo 2026, gli enti beneficiari dovranno nominare i Responsabili Unici del Progetto (RUP) e definire i cronoprogrammi tecnici. Successivamente, entro il 31 maggio 2026, sarà obbligatorio avviare le gare per la progettazione. L’obiettivo finale è l’apertura effettiva dei cantieri, con l’affidamento dei lavori fissato entro il 31 dicembre 2026. Per facilitare il compito dei sindaci, restano attive le deroghe al Codice dei contratti pubblici, permettendo affidamenti diretti per i servizi tecnici e per le opere fino a 400.000 euro, garantendo al contempo trasparenza e legalità attraverso controlli rigorosi.

Gli interventi strutturali tra Spoleto e la Valnerina

Il dettaglio dei finanziamenti evidenzia una pioggia di risorse su monumenti iconici e infrastrutture vitali. La città di Spoleto emerge come uno dei centri con la maggiore concentrazione di fondi: spiccano i 5 milioni di euro per Palazzo Collicola e i 2 milioni per il Monastero del Crocifisso. Altri 2 milioni sono destinati al Portico di Loreto, mentre risorse significative copriranno il restauro di Palazzo Mauri e della Chiesa dei SS Giovanni e Paolo. In Valnerina, si registrano stanziamenti pesanti per Scheggino, con 2,1 milioni per la Torre Civica, e per Sellano, dove 2 milioni serviranno a restaurare la Rocca e le mura di Montesanto. Questi lavori non riguardano solo l’estetica, ma la messa in sicurezza definitiva di aree urbane ad alta frequentazione.

Sicurezza stradale e protezione delle pareti rocciose

Una fetta consistente del nuovo piano è dedicata alla viabilità e alla protezione del suolo. A Polino, un milione di euro servirà per mettere in sicurezza le pareti rocciose lungo la Strada Provinciale 17, mentre ad Arrone sono stati destinati 600.000 euro per il cimitero comunale. Anche Ferentillo beneficerà di 1,5 milioni per il secondo stralcio della Rocca della Matterella. Numerosi interventi riguardano muri di contenimento e strade dissestate in centri come Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Monteleone di Spoleto. Si tratta di opere silenziose ma essenziali per garantire i collegamenti tra le frazioni montane e proteggere l’abitato dal rischio idrogeologico, esacerbato dalle ferite del terremoto.

Sinergia tra Governo e Regione per il rilancio sociale

Il Commissario Straordinario Guido Castelli ha rimarcato la determinazione istituzionale nel restituire dignità all’Appennino centrale. La collaborazione tra la struttura commissariale e la Regione Umbria, guidata dalla Presidente Stefania Proietti, ha permesso di mappare con precisione le necessità dei sindaci. Tale approccio condiviso assicura che le risorse non vengano disperse ma concentrate su progetti capaci di generare un impatto reale sulla competitività territoriale. Il Sottosegretario Emanuele Prisco ha confermato la massima attenzione del Governo verso le comunità umbre, sottolineando come la riparazione dei luoghi simbolo sia il presupposto per la tenuta demografica e la ripresa economica di borghi che hanno dimostrato una resilienza straordinaria.

Erogazione dei fondi e trasparenza finanziaria

Il meccanismo di trasferimento monetario è stato strutturato per alimentare i cantieri senza generare vuoti di cassa. Le risorse saranno distribuite in quattro fasi: un anticipo del 20% all’affidamento del progetto, seguito dal 30% all’avvio dei lavori. Una terza tranche del 30% verrà erogata dopo la rendicontazione dell’80% delle spese precedenti, mentre il saldo finale del 20% arriverà solo al collaudo tecnico-amministrativo. Questo sistema di flussi progressivi obbliga gli enti a una gestione puntuale, assicurando ai cittadini che il denaro pubblico venga trasformato in opere concrete nei tempi stabiliti. Con questo provvedimento, l’Umbria compie un passo fondamentale verso il superamento dell’emergenza, puntando alla stabilizzazione definitiva del proprio patrimonio pubblico.