Cuochi d’Italia, Rosita Merli ha vinto, è lei la regina della cucina

Rosita Merli di Gubbio ha vinto! Ha sconfitto in finale la Toscana di Jessica conquistando il titolo di campionessa di “Cuochi d’Italia All Stars”, il cocking show di TV8 prodotto da Banijay Italia che ha visto gareggiare tutti i vincitori del primo torneo e le ha assicurato il premio finale di 10 mila euro in gettoni d’oro.

Dopo ben 40 puntate, dove tutte le regioni d’Italia si sono sfidate a suon di fornelli, finalmente la finalissima ha decretato la vincitrice la chef Rosita Merli di Gubbio.

In questo episodio di Cuochi d’Italia – All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Diego Rossi.

Nel corso delle 40 puntate di Cuochi d’Italia – All Stars si sono sfidati tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef ha affiancato Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Rossi, hanno partecipato Alessandro Borghese, Giuliano Baldessari, Igles Corelli, Bruno Barbieri, Davide Palluda e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000€ in gettoni d’oro.