Vigilia tesa per la Sir: a Trento sfida al vertice decisiva

Perugia difende la vetta contro un’Itas Trentino in grande forma

La Sir Susa Scai Perugia entra nella vigilia di una delle gare più significative dell’avvio di stagione. La formazione bianconera è partita questa mattina alla volta di Trento, dove domani alle 18 sfiderà l’Itas alla Bts Arena in un confronto che coinvolge le zone nobili della Superlega. La squadra di Angelo Lorenzetti sosterrà nel tardo pomeriggio odierno una sessione tecnica sul taraflex trentino, utile a definire gli ultimi dettagli prima di una gara che si prospetta di alta intensità e grande durata.

L’Itas si presenta come quarta forza del campionato con 12 punti raccolti nelle prime 6 uscite stagionali, derivati da 4 vittorie e 2 sconfitte. Perugia, invece, guida la graduatoria a quota 17, con un margine di 3 lunghezze sulla Rana Verona, che ha però disputato un match in meno. Il club di casa ha annunciato il sold out da diversi giorni, segnale dell’attesa attorno alla sfida fra la squadra campione d’Italia e quella detentrice della Champions League.

Trento ha rinnovato alcune pedine del sestetto tipo pur mantenendo i suoi riferimenti principali: il capitano e regista Riccardo Sbertoli, il libero Gabriele Laurenzano, i centrali Flavio e Bela Bartha – quest’ultimo promosso stabilmente titolare dopo l’addio di Jan Kozamernik – e soprattutto Alessandro Michieletto, MVP del Mondiale di Manila e protagonista delle ultime Finali Scudetto. Le novità più rilevanti portano la firma dell’opposto francese Theo Faure e dello schiacciatore spagnolo Jordi Ramon, arrivati da Cisterna e già inseriti nella struttura di squadra in seguito all’infortunio estivo di Daniele Lavia. La guida tecnica è stata affidata all’argentino Marcelo Mendez, alla sua prima esperienza nel campionato italiano.

Il confronto ha una lunga storia: 57 i precedenti totali, con 32 affermazioni umbre e 25 successi trentini. L’ultimo incrocio risale al 12 gennaio 2025, quando al PalaBarton Energy Trento si impose al tie-break dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia, aggiudicandosi il set decisivo 22-24 ai vantaggi.

Molti i protagonisti che incroceranno il proprio passato. Perugia schiera quattro ex trentini: il libero Massimo Colaci, a Trento per 7 stagioni tra il 2010 e il 2017; il capitano Simone Giannelli, cresciuto nelle giovanili dal 2009 al 2013 e poi in prima squadra fino al 2021; il centrale Sebastian Solé, in gialloblù dal 2013 al 2017; e Donovan Dzavoronok, presente nella stagione 2022/23. Nelle file dell’Itas c’è invece il centrale Flavio, che ha giocato a Perugia tra il 2022 e il 2024. In panchina ritrova la sua ex squadra anche Angelo Lorenzetti, che ha guidato Trento per 7 stagioni consecutive fino al 2023.

La direzione arbitrale sarà affidata ad Armando Simbari di Milano e Andrea Puecher di Padova. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 58, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; disponibile anche la diretta streaming sulla piattaforma VBTV.