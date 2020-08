Umbria del calcio nel mondo, Turriziani e Scaia nell’Azerbajan

di Elio Clero Bertoldi

PERUGIA – Il perugino Federico Turriziani e l’umbertidese Alessandro Scaia nello staff della nazionale di calcio dell’Azerbajan, il primo come match analyst, il secondo come preparatore atletico. La guida della nazionale del paese dell’Est è stata affidata a Luigi Di Biagio, il tecnico osannato per aver portato Albania agli Europei.

Turriziani, già all’Ellera ed al Torgiano e appena rientrato da una esperienza negli Stati Uniti ed in Canada, sposerà a fine agosto una perugina, Melissa (il matrimonio sarà celebrato nello splendido tempio della Consolazione a Todi). Scaia è stato preparatore atletico alla Ternana e al Gubbio. Un pezzo di Umbria in un Paese lontano. Lo staff esordirà il 5 settembre affrontando il Lussemburgo. Buon lavoro.