Ternana Women, portiere Gloria Ciccioli rinnova fino al 2027

La portiere marchigiana prosegue l’avventura in rossoverde a Terni

La Ternana Women ha ufficializzato la permanenza di Gloria Ciccioli. Il club umbro ha raggiunto un accordo con l’estremo difensore classe 2000, originaria delle Marche. Il nuovo legame scade il 30 giugno 2027. È prevista inoltre un’opzione a favore della società per prolungare ulteriormente il rapporto nella stagione seguente.

La notizia arriva al termine di una settimana di trattative serrate. La dirigenza ternana ha sempre considerato Ciccioli un tassello centrale del progetto tecnico. La scelta di blindare la giocatrice conferma la volontà di costruire una rosa stabile e competitiva anche per il prossimo futuro.

Numeri e prestazioni nell’ultima annata

Nella stagione appena conclusa, Ciccioli ha collezionato sette presenze in Serie A. A queste si aggiungono due gettoni in Coppa Italia. Nonostante un minutaggio non da titolare inamovibile, la portiere ha dimostrato grande prontezza ogni volta è stata chiamata in causa.

Le sue prestazioni hanno evidenziato maturità e affidabilità sotto i pali. Tanto che la giocatrice è stata inserita nella Top XI della settimana, riconoscimento riservato alle migliori interpreti del turno di campionato. Un segnale chiaro del valore tecnico e dell’impatto positivo offerto alla squadra.

Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo

La società ha sottolineato come Ciccioli non sia soltanto un’atleta di alto livello. La portiere incarna appieno i principi e la mentalità che contraddistinguono la Ternana Women. In spogliatoio rappresenta un elemento aggregante, capace di trasmettere determinazione e senso di appartenenza.

Anche fuori dal rettangolo verde, la giocatrice marchigiana si è imposta come figura esemplare. La sua professionalità e il suo impegno quotidiano la rendono un modello per le compagne più giovani. Per questo la dirigenza ha voluto blindarla con un contratto pluriennale.

Le parole di Gloria Ciccioli

“Continuare il mio percorso calcistico e di vita a Terni mi rende felice ed entusiasta”, ha dichiarato la stessa Ciccioli al momento dell’annuncio. La portiere ha aggiunto che rappresenta un motivo di orgoglio far parte di una società cresciuta dal basso. Un club che, anno dopo anno, è migliorato mantenendo saldi i veri valori.

Ciccioli ha poi guardato al futuro. Dopo la salvezza conquistata nello scorso campionato, l’obiettivo è ripartire con maggiore consapevolezza. Nuovi traguardi attendono la squadra, che vuole compiere ulteriori passi avanti. “Custodendo una realtà unica e speciale”, ha concluso la portiere.

Un progetto tecnico a lungo termine

Il rinnovo di Ciccioli si inserisce in una strategia più ampia della Ternana Women. La società punta a consolidare il proprio percorso in Serie A femminile, evitando ogni anno l’incertezza dei ripetuti addii. La scelta di legare a sé una giocatrice esperta come la classe 2000 dimostra attenzione alla continuità.

La prossima stagione inizierà tra circa due mesi. Ciccioli avrà così tutto il tempo per prepararsi al meglio. La sua presenza garantisce esperienza e sicurezza a un reparto, quello dei portieri, spesso decisivo negli equilibri di una squadra.

In conclusione, la Ternana Women blinda uno dei suoi gioielli più preziosi. Gloria Ciccioli resterà in Umbria almeno fino al 2027, con opzione per un’ulteriore annata. Una notizia che rassicura i tifosi e rafforza le ambizioni del club rossoverde.