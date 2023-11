Stand up paddle, il team Trasimeno SUP vice campione d’Italia al Campionato Italiano FISSW

Si è svolta ad Ortigia, la bellissima isola della città di Siracusa, in Sicilia, la finale del Campionato Italiano FISSW di SUP (stand up paddle) che ha decretato il team Trasimeno SUP vice campione d’Italia ed assegnato tre titoli italiani di categoria a Vira Lemekha (Master Femminile), Miriana Mangialasche (Under 16 Femminile ) e Cristian Bottausci (Khauna Maschile) che è anche il coach e riferimento del team.

“Un successo cercato e frutto di un impegno costante e tantissimi sacrifici, gare effettuate in giro per l’Italia, passando dalla Sicilia, Sardegna fino al lago d’Orta in Piemonte. È un grande onore vedere un piccolo club lacustre raggiungere il secondo posto in Italia, dietro a grandi e blasonate squadre che hanno base al mare. Grandi anche le soddisfazioni personali per il raggiungimento di 3 titoli italiani di categoria, a dimostrare che la passione e l’impegno sia come allenatore che come atleta, può portare a grandi risultati. Questo è il secondo successo di quest’anno, dove ci ha visti trionfare nella Winter CUP FISSW come team e a raggiungere il titolo di campione d’inverno di categoria e quello Master per Vira Lemekha. Da segnalare anche la medaglia d’argento per Silvia Carletti (Master F), Tommaso Mencaroni (Under 16 M) e il bronzo per Giorgio Baldantoni (Gran Khauna). Non so se riusciremo a ripetere un anno così straordinario, nel frattempo ci godiamo il momento che per noi è sicuramente storico” – così ci dice Cristian Bottausci atleta e coach della Trasimeno SUP ASD con sede a Passignano sul Trasimeno.

